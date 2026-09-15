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Na Kolínsku zemřel řidič po čelní srážce

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Smrtelná nehoda uzavřela v pondělí dopoledne silnici I/38 nedaleko obce Pňov-Předhradí na Kolínsku. Krátce po půl osmé ráno se zde čelně střetla dvě osobní…
ridic-auto-nehoda

ridic-auto-nehoda

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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