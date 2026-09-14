Kolem Antarktidy stojí skoro 40 000 ledovců. Ty nejmenší možná drží mořský led jako obří plot

Obří ledovce dostávají jména. Tisíce malých kusů skoro nikdo nepočítal
Když se od Antarktidy odlomí ledovec velikosti města nebo menšího státu, dostane označení, objeví se na satelitních snímcích a média mohou jeho cestu sledovat měsíce. Jenže právě tahle posedlost giganty možná zakrývala mnohem početnější část antarktického pobřežního systému.
Malé ledovce.
Výzkumníci z University of Tasmania, Geoscience Australia a dalších institucí použili radarová data družic Sentinel-1 a systém hlubokého učení k vytvoření první detailní mapy stacionárních ledovců kolem celého kontinentu.
Výsledek: 39 619 objektů. A jejich rozložení je překvapivější než samotné číslo.
Devadesát tři procent jsou „drobci“
Ledovce menší než jeden kilometr čtvereční tvořily přibližně 92,6 procenta všech detekovaných objektů. To zní trochu absurdně jen proto, že antarktické měřítko má vlastní smysl pro humor. „Malý“ ledovec může mít stále stovky metrů.
Důležité ale je, že drobnější kusy nedominovaly pouze počtem. Dohromady představovaly téměř 54 procent celkové plochy všech stacionárních ledovců v datasetu. Výzkumníkům se podařilo detekovat objekty už od plochy přibližně 0,016 kilometru čtverečního, tedy 1,6 hektaru.
Právě posunutí detekčního limitu výrazně dolů změnilo obraz pobřeží. Najednou se ukázalo, že není lemováno jen několika majestátními ledovými bloky. Na některých místech je poseté celými řetězci menších.
Proč vlastně stojí?
Ledovec, který se odlomí od šelfu nebo ledovce na pevnině, většinou pluje. Dokud nenarazí na něco mělčího. Antarktický kontinentální šelf obsahuje oblasti, kde se dno zvedá dost vysoko, aby hlubší část ledovce dosedla na podloží. Ledovec se tím „uzemní“ a může na místě zůstat velmi dlouho.
Právě stacionaritu výzkumníci sledovali v radarových snímcích pořízených v různých časech. A tady přichází metodická komplikace. Ledovec může zůstat nehybný nejen proto, že sedí na dně. Může jej také svírat okolní pevný mořský led.
Proto autoři nerozhodli, že všech 39 619 kusů je definitivně uzemněných. Přibližně 67,4 procenta zařadili s vysokou jistotou mezi skutečně grounded icebergs. U zbytku ponechali větší nejistotu.
Proč mapovali právě rok 2025
Tým využil neobvykle malý rozsah pobřežního fast ice během období od konce února do začátku dubna 2025. To pomohlo oddělit skutečně uzemněné objekty od těch, které by jen mohly být dočasně sevřené v mořském ledu.
Radar Sentinel-1 má navíc pro Antarktidu zásadní výhodu: funguje i při oblačnosti a bez slunečního světla. Model hlubokého učení pak pomáhal jednotlivé objekty automaticky segmentovat a sledovat.
Výsledný systém dosáhl F1 skóre přes 0,91, tedy velmi dobré kombinace schopnosti objekty nacházet a zároveň nevyrábět příliš mnoho falešných detekcí.
A teď si představme plot
Ne doslova. Autoři používají přirovnání k picket fence effect – efektu řady kůlů nebo palisády. Fast ice je mořský led připojený k pobřeží nebo jiným pevným bodům. Na rozdíl od volně driftujícího mořského ledu se nepohybuje spolu s každým větrem a proudem.
Uzemněné ledovce mohou fungovat jako další kotevní body. Jeden malý ledovec nic dramatického nezmění. Ale pokud jich stojí v mělké pobřežní oblasti desítky nebo stovky, mohou vytvářet řetězec mechanických překážek, mezi nimiž se mořský led zachytává a stabilizuje.
Zároveň mohou tlumit pohyb ker a energii přicházejícího vlnění. Výsledkem není souvislá zeď kolem kontinentu. Spíš řada lokálních opěrných bodů.
A vůbec nejsou rozmístěné rovnoměrně
Stacionární ledovce se objevily podél přibližně 56,5 procenta antarktického pobřeží. Jsou ale extrémně koncentrované. Polovina všech identifikovaných kusů se nachází podél necelých pěti procent pobřeží. Celých 80 procent je soustředěno jen kolem 14 procent pobřežní linie.
To znamená, že „plot“ neobepíná Antarktidu souvisle. Existují místa, kde téměř není. A pak oblasti, kde vznikají husté zóny malých uzemněných ledovců. Právě ty mohou mít na lokální stabilitu mořského ledu nepoměrně větší vliv.
Nejsou to jen kotvy
Uzemněné ledovce ovlivňují také prostředí pod sebou a kolem sebe. Jejich kýly mohou rýt do mořského dna a měnit bentické ekosystémy. Tající led přináší do vody látky včetně železa, které může v některých oblastech omezovat nebo podporovat produktivitu mořských organismů.
Malé ledovce mají navíc vzhledem ke své ploše relativně dlouhý obvod. To znamená více kontaktu s okolní vodou na jednotku plochy a potenciálně jinou rychlost výměny látek než u jednoho kompaktního obra. Téma tedy není jen mechanické. Je zároveň ekologické.
Studie zatím neříká, kolik ledu ten plot skutečně zachrání
A tady máme důležitý rozdíl mezi mapou a experimentem. Nová práce velmi dobře ukazuje kolik stacionárních ledovců existuje, jak jsou velké a kde se koncentrují. Jejich přesný stabilizační účinek na fast ice ale zatím nevyčísluje ve stylu „bez nich by zmizelo X kilometrů čtverečních ledu“.
Picket-fence effect je fyzikálně podložená a velmi rozumná interpretace známého chování uzemněných ledovců, kterou nový dataset umožní mnohem lépe modelovat. Teprve další práce ukážou, jak velký je tento efekt v jednotlivých oblastech a jak se bude měnit s klimatem.
Antarktida možná stojí i na věcech, kterých jsme si skoro nevšímali
Obří šelfy a gigantické tabulové ledovce pochopitelně zůstávají pro antarktický systém zásadní. Nová mapa ale připomíná obecný problém přírodních věd. To, co je největší, není automaticky to jediné důležité.
Desítky tisíc menších ledovců mohou společně vytvářet strukturu, kterou žádný z nich jednotlivě nemá. Jeden kus ledu je překážka. Tisíce kusů na správném místě už mohou být součástí pobřežní architektury celého kontinentu.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Earth System Science Data – Grounded icebergs around Antarctica: a high-resolution dataset derived from deep learning and Sentinel-1 synthetic aperture radar [2], DOI 10.5194/essd-18-6017-2026 [3], Grounded Icebergs around Antarctica dataset [4], Phys.org – First Antarctic-wide map of grounded icebergs reveals ‘picket fence effect’ holding sea ice in place [5]. img ai generated