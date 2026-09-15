Češi to při nákupu dělají běžně. V zahraničí už našli jednoduchý způsob, jak tomu zabránit

Rohlík zmáčknout, housku otočit v ruce a následně ji vrátit zpět. Podobné chování je u samoobslužných regálů s nebaleným pečivem stále možné vidět. Nejde přitom pouze o otázku slušnosti. Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozorňuje, že nebalené pekařské výrobky jsou při samoobslužném prodeji vystaveny možné kontaminaci.
Prodejci proto mají zajistit takové podmínky, které nevhodné manipulaci zákazníků co nejvíce zabrání. Patří mezi ně vhodné regály, dohled personálu i dostupnost kleští, rukavic nebo dalších pomůcek pro hygienické nabírání.
Související článek: Levné nákupy z Asie čeká zásadní změna. Nové clo u malých zásilek může výrazně zvednout ceny
V Portugalsku sázejí na jiný systém
Pozornost nyní vyvolalo řešení zachycené v jednom z portugalských supermarketů. Pečivo je umístěno za krytem a zákazník se k němu rukou přímo nedostane. Pomocí speciálních kleští, které prostrčí malým otvorem, si vybraný kus posune a následně odebere.
Výhodou je především to, že není možné jednotlivé rohlíky či housky postupně brát do rukou, mačkat je a vracet zpět. Současně není nutné používat velké množství jednorázových rukavic. Video s tímto řešením se v posledních dnech výrazně šíří na sociálních sítích.
Také české obchody mají jasná pravidla
Ani v Česku přitom hygienický způsob prodeje nezůstává pouze na zákaznících. Podle aktuálních informací SZPI mají provozovatelé samoobslužných úseků přijímat opatření, která omezí riziko kontaminace. Inspekce výslovně zmiňuje také sahání na pečivo holýma rukama, kašlání či kýchání v jeho blízkosti.
U regálů mají být dostupné hygienické pomůcky a zákazník má dostat srozumitelnou instrukci, jak pečivo správně odebírat. Za vhodné SZPI považuje také uzavřenější regálové systémy, které možnost nevhodného zacházení fyzicky omezují.
Související článek: Známá česká banka zrychluje cestu ke kartě. Novou platební kartu půjde používat hned v mobilu
Jednoduchá změna může odstranit dlouholetý nešvar
Portugalské řešení tak není převratné složitou technologií, ale především tím, že zákazníka nenechá rozhodovat, zda kleště nebo rukavici použije. Přímému kontaktu s ostatním pečivem zabrání samotná konstrukce regálu.
Právě takové uzavřené systémy odpovídají i principu, který doporučuje česká potravinářská inspekce. Pro obchody by jejich zavedení znamenalo úpravu vybavení prodejen, zákazníkům by ale mohlo definitivně odpadnout nepříjemné zjištění, že housku, kterou si právě dávají do sáčku, před nimi někdo několikrát promačkal holou rukou.
kupi.cz, szpi.gov.cz