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Češi to při nákupu dělají běžně. V zahraničí už našli jednoduchý způsob, jak tomu zabránit

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Stačí několik vteřin u regálu a potraviny, které si následně koupí někdo jiný, mohou projít rukama několika zákazníků. V zahraničí proto zkoušejí systém, který podobnému zacházení prakticky znemožňuje.
Problém začíná už při obyčejném výběru.

Problém začíná už při obyčejném výběru.

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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