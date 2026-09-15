V červenci nejvíce klesly prodeje Práva, Hospodářské noviny opět pod 20 tisíc výtiskůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V červenci nejvíce klesly prodeje Práva, Hospodářské noviny opět pod 20 tisíc výtisků
Úctyhodný moderátorský výkon. Dvojice Marek Eben - Tereza Kostková (foto) letos odmoderuje 14. ročník...
Hollywoodská adaptace řeckého mýtu Odyssea (foto) režiséra a scenáristy Christophera Nolana , která...
Mediazastupitelství Media Club, které patří do skupiny miliardáře Ivana Zacha a které zastupuje na čtyři...
Režisér a scenárista Petr Zahrádka, který se pohybuje hlavně v seriálovém prostředí, připravuje nový...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →