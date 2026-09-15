Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

V červenci nejvíce klesly prodeje Práva, Hospodářské noviny opět pod 20 tisíc výtisků

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V sedmém měsíci 2026 meziroční pokles průměrného prodaného nákladu (print plus elektronická verze) vykázalo všech sedm celostátních deníků v České republice. Nejmenšího, jednociferného poklesu dosáhly pouze dva tituly, deník Sport (vydavatel Czech News Center) a Hospodářské noviny (Economia). Vyplývá to z údajů kanceláře ověřování nákladů tisku ABC ČR.
V červenci nejvíce klesly prodeje Práva, Hospodářské noviny opět pod 20 tisíc výtisků

V červenci nejvíce klesly prodeje Práva, Hospodářské noviny opět pod 20 tisíc výtisků

Zdroj:
Reklama
Další články z Borovan.cz
V nových Zrádcích se objeví i novinářka kontroverzního Deníku N „Zdíša“ Pokorná
V nových Zrádcích se objeví i novinářka kontroverzního Deníku N „Zdíša“ Pokorná
Moderátorská dvojice Marek Eben – Tereza Kostková odchází z taneční show StarDance
Moderátorská dvojice Marek Eben – Tereza Kostková odchází z taneční show StarDance

Úctyhodný moderátorský výkon. Dvojice Marek Eben - Tereza Kostková (foto) letos odmoderuje 14. ročník...

Odyssea se stala s 1,68 miliardy dolarů nejvýdělečnějším filmem studia Universal Pictures
Odyssea se stala s 1,68 miliardy dolarů nejvýdělečnějším filmem studia Universal Pictures

Hollywoodská adaptace řeckého mýtu Odyssea (foto) režiséra a scenáristy Christophera Nolana , která...

Primácké mediazastupitelství přesáhlo na tržbách 6 miliard, motorem růstu byl hlavně internet
Primácké mediazastupitelství přesáhlo na tržbách 6 miliard, motorem růstu byl hlavně internet

Mediazastupitelství Media Club, které patří do skupiny miliardáře Ivana Zacha a které zastupuje na čtyři...

Vacula s Gajdošíkovou vytvoří nesourodý pár v připravovaném romantickém filmu z Valašska
Vacula s Gajdošíkovou vytvoří nesourodý pár v připravovaném romantickém filmu z Valašska

Režisér a scenárista Petr Zahrádka, který se pohybuje hlavně v seriálovém prostředí, připravuje nový...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.