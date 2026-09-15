Zorka Hejdová se ukázala v plavkách a přišla krutá reakce. „Alespoň 10 kilo dolů, ty hvězdo." Její odpověď pobavila tisíce lidí

Začátkem září sdílela Zorka Hejdová na Instagramu dvě fotky od bazénu vily na Gran Canarii, kde aktuálně moderuje novou řadu Love Island Česko & Slovensko. Na první pózovala v tyrkysových bikinách tak, jak to zná každý, kdo někdy na sítích hledal svůj nejlepší úhel. Na druhé ukázala totéž tělo bez vtahování břicha, uvolněné bříško, žádný filtr, žádná póza. „Reality check,“ napsala k tomu. Fotku pořídil její pětiletý syn Nikolas, kterého s nadsázkou představila jako „nového fotografa“. Právě ta druhá, neupravená momentka spustila lavinu, kterou nečekala.
Zpráva, která přišla vzápětí
Mezi stovkami komentářů se objevila soukromá zpráva: „Alespoň 10 kilo dolů, ty hvězdo.“ Doplněná zvracejícími emotikony. Žádná kritika práce, žádný názor na moderování, jen nevyžádaný verdikt o tom, kolik má šestatřicetiletá žena vážit. Česká obezitologická společnost přitom přesně takové vzkazy řadí do definice bodyshamingu, i když se tváří jako „přátelská rada“.
Hejdová reagovala ve dvou rovinách. Ve veřejném příspěvku napsala, že se naučila mít své tělo ráda „v lepším i horším úhlu“ a že na kameře stojí už patnáct let, a nestydí se. Na samotného autora zprávy pak odpověděla úsečně: deset kilo shodit může, ale jemu to na mozku nepřidá.
Proč zrovna tahle věta zarezonovala
Síla odpovědi nestojí na tom, že Hejdová „umí vracet úder“. Stojí na tom, co neudělala. Nezačala vysvětlovat, kolik váží. Neomlouvala se. Neřekla „nejsem tlustá“. Jednou větou odmítla celou logiku hry, v níž se žena má nejdřív zastydět a teprve pak obhajovat.
Výsledek funguje jako pointa: je krátký, ironický a snadno sdíletelný. Z jedné soukromé zprávy se stal obecný vzkaz, který přesáhl bulvární rubriku. Přesná čísla lajků a sdílení veřejně dohledatelná nejsou, ale ohlasy na Super.cz i v Blesku ukazují výraznou rezonanci.
Tři měsíce u bazénu, ale ne na dovolené
Důležitý kontext: Hejdová neleží na Kanárech s drinkem v ruce. Od začátku září moderuje novou řadu Love Islandu, jejíž natáčení probíhá ve vile na Gran Canarii. V rozhovoru pro Expres popsala, že přípravy a pracovní blok kolem pořadu jí zaberou zhruba tři měsíce. Sama přiznala, že na soutěžící už „kouká jako máma na děti“; generační propast mezi ní a dvacetiletými účastníky ji baví i překvapuje.
Právě pracovní pobyt dává plavkové fotce jiný rozměr. Nešlo o promyšlený influencerský obsah z luxusní dovolené, ale o momentku z prostředí, kde tráví většinu dne. O to absurdnější je, že i taková fotka stačí k tomu, aby někdo poslal zprávu o deseti kilech navíc.
Bodyshaming v Česku: ne výjimka, ale vzorec
Zorka není první ani poslední. TV Nova letos znovu rozjela kampaň Hejt není názor, postavenou na reálných zprávách, které české veřejně známé osobnosti dostávají, a z některých mrazí. Kateřina Pechová v rozhovoru pro Expres FM popsala, že pro hejtry bývá „šokující“, když na jejich komentáře vůbec někdo odpoví. Patricie Solaříková zvolila věcnější cestu a apelovala na ženy, aby si přestaly navzájem komentovat těla.
Data ukazují, že problém sahá hluboko. Podle materiálu prevence kriminality zažilo 11 % českých dětí online urážky spojené s postavou, 14 % negativní komentáře k obličeji a vlasům. Studie Masarykovy univerzity navíc odhalila znepokojivou tendenci českých adolescentů víc obviňovat oběť, pokud má nadváhu. Anonymita a bezprostřednost sociálních sítí fungují jako katalyzátor, snižují práh ochoty ponižovat.
Sama Hejdová přitom říká, že reaguje zhruba na jeden komentář z tisíce. Už v roce 2019 popisovala, že se u hejtů spíš zamýšlí nad tím, co takového člověka vede k psaní podobných věcí. Tentokrát ale vybrala jednu zprávu a udělala z ní příklad. Selektivní, ale přesný zásah.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová