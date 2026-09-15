Vinná réva potřebuje v srpnu poslední hnojení. Kdo ho vynechá, sklidí kyselé a malé bobule, i když dělal celý rok všechno správně

Když hrozny začnou dozrávat, je čas, aby každý vinař věnoval pozornost poslední nutné péči – hnojení a ochraně proti škůdcům. Pokud nechcete sahat po chemických prostředcích, pomozte si šikovným produktem z kuchyně. Postačí vám levná jedlá soda, vinná réva pak zvětší své bobule.
Boj proti plísni pomocí sody
Plíseň je velmi zákeřné houbové onemocnění, které může rychle postihnout vinnou révu (projeví se jako odolný šedavý film, který je velmi náročné zlikvidovat). Při oteplení může vinice navíc vlivem této choroby nepříjemně zapáchat. Jakmile
spatříte první známky toho problému, pak musíte okamžitě zasáhnout. Ošetření vinice roztokem jedlé sody dokáže zázraky. Jednoduše rozpusťte 5 polévkových lžic jedlé sody v 10 litrech vody a přidejte malé množství tekutého mýdla pro zlepšení přilnavosti. Tento roztok je třeba aplikovat prostřednictvím postřiku. Boj proti šedé hnilobě
Šedá hniloba je další houbovou chorobou, která se šíří, když hrozny dozrávají a měknou. V této fázi se hrozny stávají zranitelnými vůči infekci. Pokud si všimnete jakýchkoli příznaků této choroby, proveďte okamžitá opatření pomocí následujících kroků:
Při menším napadení smíchejte 80 g jedlé sody v 10 litrech vody. V těžších případech smíchejte 2 polévkové lžíce jedlé sody v 1 litru teplé vody a přidejte malé množství rostlinného oleje. Roztokem postříkejte vinnou révu každých 5 až 7 dní. Odpuzování housenek a jiných škůdců
Housenky se živí listy vinné révy a ohrožují její zdraví. V boji proti těmto škůdcům si připravte práškovou směs z jedlé sody a pšeničné mouky v poměru 1:1. Touto směsí hojně posypte vinnou révu, abyste škůdce odradili.
Zdroj fotografie: Depositphotos Boj s plevely – soda také pomůže
Jedlá soda může také sloužit jako účinná zbraň proti plevelům na vinici. Připravte si roztok jedlé sody a vody a zalijte jím plevel. Roztok účinně zlikviduje jak mladé, tak i dobře rostoucí plevele, vinná réva však zůstane bez úhony.
Omlazení vinice prostřednictvím sody
Mnoho zkušených zahradníků se domnívá, že pravidelné zalévání vinice roztokem
jedlé sody může vinnou révu omladit. A jak na to? Prostě jen rozmíchejte 1 polévkovou lžíci jedlé sody v 10 litrech vody a přidejte 2 až 3 kapky čpavku. Svou vinici zalévejte tímto roztokem jednou za měsíc během celé vegetační sezóny. Aby vinná réva dala sladší bobule
Časté používání roztoku jedlé sody na vinici může také vést k jednomu příjemnému bonusu – sladším a chutnějším hroznům. Roztok pro tento účel připravíte tak, že 70 g jedlé sody rozpustíte v 10 litrech vody. Vinnou révu s ním zalijte asi tři týdny před sklizní.
Zdroj fotografie: Depositphotos Na co si dát pozor
Přestože jedlá soda dokáže s vinnou révou zázraky, je nutné ji používat ve správném poměru, aby se předešlo nežádoucím účinkům na rostliny. Vždy dodržujte následující pokyny:
Před aplikací na rostliny se ujistěte, že je jedlá soda dobře rozpuštěná ve vodě. Pro přípravu roztoků jedlé sody používejte vodu o pokojové teplotě. Dodržujte doporučenou četnost aplikace pro jednotlivé typy roztoků jedlé sody. A nezapomeňte přitom i na správnou zálivku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři