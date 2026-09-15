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Vinná réva potřebuje v srpnu poslední hnojení. Kdo ho vynechá, sklidí kyselé a malé bobule, i když dělal celý rok všechno správně

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Právě teď je doba, kdy potřebují hrozny na vaší vinné révě poslední dávku hnojení. Vystačíte si jen s obyčejnou surovinou ze své spíže.
Vinná réva potřebuje v srpnu poslední hnojení. Kdo ho vynechá, sklidí kyselé a malé bobule, i když dělal celý rok všechno správně

Vinná réva potřebuje v srpnu poslední hnojení. Kdo ho vynechá, sklidí kyselé a malé bobule, i když dělal celý rok všechno správně

Zdroj: Zeynel Cebeci / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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