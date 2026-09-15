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V Číně spustili oční kliniku provozovanou AI. Největší problém nakonec nebyl v tom, zda umí poznat nemoc

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Umělá inteligence už dokáže analyzovat snímky sítnice s vysokou přesností. Čínští vědci ale zkusili něco náročnějšího: zapojili AI do celého provozu skutečné kliniky. Experiment ukázal, že vysoké skóre algoritmu je jen malou částí problému.
V Číně spustili oční kliniku provozovanou AI. Největší problém nakonec nebyl v tom, zda umí poznat nemoc

V Číně spustili oční kliniku provozovanou AI. Největší problém nakonec nebyl v tom, zda umí poznat nemoc

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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