Mladík v Olomouci domlátil flaškou od piva muže. Policie ho řešila už o den dřívPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mladík v Olomouci domlátil flaškou od piva muže. Policie ho řešila už o den dřív
Nepříjemný incident řešila městská policie v úvodu týdne u katedrály svatého Václava v Olomouci. Podle...
Nízké průtoky na řece Moravě a jejich přítocích mají až katastrofální důsledky, rybáři v těchto dnech...
Šťastný den neměla dvaatřicetiletá žena, která s automobilem Alfa Romeo na parkovišti v Olomouci narazila...
V závěru srpna se objevil na Mohelnické ulici v Uničově stacionární radar pro kontrolu rychlosti vozidel,...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →