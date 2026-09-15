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Lahodná bramborová kaše podle rakouských kuchařek: Na mléko a smetanu můžete zapomenout

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Víte, co dělají rakouské hospodyně jinak než my? Do bramborové kaše přidávají tekutinu přímo z hrnce, a výsledek je krémovější než s mlékem.
Fotografie bramborové kaše

Fotografie bramborové kaše

Zdroj: Foto: Pohled 111 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, Dokonalá bramborová kaše podle Rakušanek? Žádná smetana nebo mléko
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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