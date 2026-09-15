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Zlatá ulička nebyla domovem alchymistů. V malých domcích žili střelci, umělci i muž, který zachránil české filmy

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Zlatá ulička na Pražském hradě láká miniaturními domky i bohatou historií. Za jejími zdmi se ukrývají osudy slavných spisovatelů a nečekaná tajemství.
Zlatá ulička v Praze

Zlatá ulička v Praze

Zdroj: FOTO:Arquez, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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