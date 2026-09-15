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Před stromy vyrůstal ze země osm metrů vysoký organismus. Už více než 170 let nevíme, co vlastně byl zač

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Před více než 400 miliony let se nad nízkou vegetací tyčily obří sloupovité organismy. Prototaxites byl dlouho považován za pravěkou gigantickou houbu. Nová chemická a mikroskopická analýza ale naznačuje něco ještě podivnějšího: možná nepatřil k žádné známé skupině komplexního života.
Před stromy vyrůstal ze země osm metrů vysoký organismus. Už více než 170 let nevíme, co vlastně byl zač

Před stromy vyrůstal ze země osm metrů vysoký organismus. Už více než 170 let nevíme, co vlastně byl zač

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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