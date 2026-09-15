Makhachev prozradil, proč se nebojí boxerského zápasu s McGregorem. Jeho slova mluví za vše

Islam Machačev v rozhovoru pro kanál Ušatajka posunul myšlenku na boxerský zápas s Conorem McGregorem z roviny provokací do konkrétního rozboru. Nerozebíral jednotlivé údery ani taktické nuance. Rozložil celý zápas časově, a verdikt zněl jednoznačně: „McGregor je možná nebezpečný v prvním kole, ale potom už nemá šanci.“ Na otázku, zda by do ringu šel bez ohledu na výši odměny, odpověděl ano. A upřesnil, že konkrétně proti McGregorovi. Dvě věty, které spojují technické hodnocení soupeře s osobní ochotou zápas vzít. Jenže mezi sebevědomým výrokem a podepsanou smlouvou leží McGregorovo poraněné koleno, smluvní závazky vůči UFC a zatím žádný termín.
Videohovor, který všechno rozjel
Příběh nezačal rozhovorem ze 13. září. Už o čtyři dny dříve Machačev v rozhovoru pro Match TV popsal, jak ho na akci Zuffa Boxing v New Yorku propojil přes videohovor s McGregorem saúdský promotér Turkí Alalšajch. Přímo při hovoru navrhl boxerský zápas. Machačev souhlasil, ale odkázal věc na Danu Whitea a vedení UFC. Sám tehdy řekl, že je to „zatím na úrovni rozhovorů“.
Alalšajch přitom není jen slavný prostředník jednoho telefonátu. V
oficiální tiskové zprávě Paramountu k mediálním právům Zuffa Boxing figuruje jako součást exekutivního vedení projektu po boku Dany Whitea. Má páky, kontakty i rozpočet. Když takový člověk navrhne zápas, nejde o fanouškovský nápad z tribuny. Proč jen první kolo
Machačev v citovaném rozhovoru podrobně nevysvětlil, proč dává McGregorovi šanci pouze v úvodu. Nepřímo ale odpovídají čísla a kontext.
McGregor se 11. července 2026 na UFC 329 vrátil po více než pětileté pauze. Zápas s Maxem Hollowayem trval 69 sekund, pak Ir odstoupil kvůli zranění pravého kolene. Dana White o osm dní později
potvrdil pro MMA Fighting, že jde o utržený přední zkřížený vaz. McGregor následně na sociální síti X doplnil, že poškodil i meniskus.
Proti tomu stojí Machačevova konzistence: rekord 29-1, čerstvá výhra nad Ianem Garrym na UFC 330 v srpnu 2026, styl postavený na tlaku, kontrole tempa a schopnosti soupeře postupně lámat. V MMA má 13 výher na submisi, 11 na body a jen 5 přes KO/TKO. Není to knockoutový boxer, je to zápasník, který vyhrává trpělivostí. A právě trpělivost je v boxu proti výbušnému, ale kondičně nejistému soupeři klíčová zbraň.
Boxerské CV: výhoda pro McGregora, ale jen na papíře
Paradoxně má v čistém boxu formální náskok McGregor. Na
BoxRecu svítí jeho profesionální rekord 0-1, prohra s Floydem Mayweatherem z roku 2017. Jenže ten zápas dotáhl do desátého kola, což je víc, než čekal kdokoli. V MMA zapsal 19 z 22 výher přes KO/TKO. Knockoutová identita je reálná.
Machačev žádný veřejně dohledatelný profesionální boxerský zápas nemá. Přesto se nebojí. Podle nás je jeho kalkulace jasná: McGregorova výbušnost je skutečná, ale časově omezená. Přežít úvod a pak dominovat, to je plán, který sedí k jeho profilu.
Machačev McGregor MMA rekord 29-1 22-7 Věk 34 let 38 let Výhry KO/TKO 5 19 Pro-box zápasy 0 1 (prohra s Mayweatherem) Poslední zápas výhra, UFC 330 (srpen 2026) prohra (zranění), UFC 329 (červenec 2026)
Realistické minimum pro McGregorův návrat je léto 2027, sám naznačil horizont 9 až 12 měsíců. Machačev je stále pod smlouvou s UFC. Bez souhlasu Dany Whitea se nic neuskuteční. Nejčistší varianta je crossover pod střechou TKO Group Holdings, mateřské společnosti UFC i Zuffa Boxing.
Co z toho plyne
V září 2026 má TKO v ruce hotový crossoverový konflikt: dva bojovníky, kteří o sobě mluví, promotéra s rozpočtem, který je propojil, a byznysovou strukturu, která umí takový zápas prodat. Chybí jediné, zdravý McGregor. Až se uzdraví, zbývá jen podepsat.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Tomáš Stupka