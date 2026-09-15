Harry Kane přišel do Bayernu ve třiceti. O 153 zápasů později má 150 gólů

Tempo, které by bylo výjimečné v kterékoli fázi kariéry, drží i po třicítce. Harry Kane potřeboval v neděli proti Elversbergu 72 minut, aby znovu udělal přesně to, kvůli čemu ho Bayern Mnichov v létě 2023 koupil.
Za stavu 1:1 dostal míč v pokutovém území, rychle si ho připravil a poslal za brankáře Nicolase Kristofa. Bayern díky jeho trefě vyhrál 2:1 a Kane si mohl připsat další statistický milník, kterých už během působení v Německu nasbíral tolik, že začínají splývat jeden s druhým.
Tentokrát šlo o číslo 150.
Tolik soutěžních gólů vstřelil za Bayern. Potřeboval k tomu 153 zápasů. Oficiální web Bundesligy potvrdil, že šlo o jeho 150. zásah v dresu mnichovského klubu a že této hranice dosáhl prakticky tempem jednoho gólu na utkání. A právě ten poměr je zajímavější než samotné jubileum.
Sto padesát gólů může být výsledkem dlouhé kariéry. Kane je nasbíral skoro okamžitě
Když útočník dosáhne na 150 branek za jeden klub, obvykle to znamená dlouhé roky pravidelného hraní.
Kane k tomu potřeboval něco přes tři sezony. Jeho prvních sto gólů za Bayern přišlo ve 104 zápasech. Dalších padesát přidal během následujících 49 utkání. Nejde tedy o případ, kdy by se po výborném startu jeho tempo postupně zpomalovalo a kulaté číslo už jen dlouho dobíhalo. Kane naopak pokračoval prakticky stejnou rychlostí.
Do Mnichova přitom přicházel v srpnu 2023 jako třicetiletý útočník. To je věk, kdy se u většiny hráčů začíná řešit, kolik nejlepších sezon jim ještě zbývá. Kluby při podobně drahých transferech kalkulují s tím, že část hodnoty kupují okamžitě a další část už možná nikdy nedostanou zpět.
U Kanea se zatím stal téměř pravý opak. Ve 33 letech má za Bayern skoro tolik soutěžních gólů jako startů a jeho produktivita se nepropadla ani poté, co se kolem něj mužstvo několikrát změnilo.
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První dvě kola bez gólu už začínala vypadat skoro podezřele
Na začátku nové bundesligové sezony nastala u Kanea nezvyklá věc. Proti Stuttgartu neskóroval. Proti Schalke také ne.
Dvě ligová utkání bez gólu by u většiny útočníků nepředstavovala vůbec nic zvláštního. U Kanea ale právě jeho předchozí tempo vytvořilo trochu absurdní měřítko: krátká série bez trefy začne okamžitě působit jako něco, co stojí za zmínku.
Před zápasem v Elversbergu měl v Bundeslize 98 gólů v 96 utkáních. Proti nováčkovi čekal Bayern překvapivě těžký večer, domácí drželi krok a po hodině hry vyrovnal Maurice Krattenmacher. O jedenáct minut později ale Kane rozhodl.
Bayern tentokrát nepotřeboval kanonádu. Potřeboval jednu Kaneovu šanci. A dostal ji.
V Německu už nejde jen o góly. Jde o rychlost, s jakou ničí rekordy
Kane má zároveň na dosah další hranici. V Bundeslize je těsně pod stovkou gólů a k tomuto číslu se dostal v počtu zápasů, který výrazně překonává tempo většiny historických kanonýrů soutěže. Oficiální statistiky ligy před zápasem s Elversbergem uváděly 98 gólů v 96 utkáních, po nedělním zásahu se znovu přiblížil stovce.
A právě v tom se Kaneovo působení v Bayernu začíná trochu vymykat běžnému hodnocení. Nejde už jen o to, že střílí hodně gólů. Jde o to, jak rychle jednotlivé historické hranice překonává.
Jeho první sezona v Německu začala otázkou, zda dokáže přenést produktivitu z Tottenhamu do jiného prostředí. Druhá už byla spíš potvrzením. Ve třetí se debata začala posouvat k rekordům.
Po 153 soutěžních zápasech už má 150 gólů. Takové číslo už není krátkodobá forma.
Bayern nekoupil jen zakončovatele
Čistá gólová čísla navíc trochu zakrývají, jak moc je Bayern na Kaneovi postavený i mimo samotné zakončení. Angličan často sestupuje hluboko pro míč, váže stopery, vytváří prostor pro křídelníky a dokáže připravit šanci spoluhráči stejně dobře jako ji sám zakončit. I proti Elversbergu se podílel na akcích, které otevíraly prostor kolem pokutového území, a Bayern jeho pohybu využíval i ve chvílích, kdy se domácí bránili hluboko.
Právě proto může jeho téměř jednogólový průměr působit ještě absurdněji. Není to klasický útočník, který většinu zápasu čeká na poslední přihrávku. Kane se podílí na tvorbě hry a současně zakončuje v tempu, které by samo o sobě stačilo k mimořádné kariéře.
Ve třiceti měl přicházet poslední velký kontrakt. Místo toho přišla možná jeho nejproduktivnější éra
Když Tottenham Kanea prodával, bylo snadné chápat přestup jako logický krok hráče, který chce poslední část kariéry proměnit v trofeje. Bayern kupoval hotovou hvězdu, ne projekt.
Jenže po třech letech už ten přesun vypadá ještě zajímavěji. Kane v Německu nezačal kariéru pomalu uzavírat. Naopak vytvořil období, které může být produktivně nejsilnější z celé jeho klubové dráhy. Sto padesát gólů ve 153 zápasech není číslo veterána, který ještě pořád drží vysokou úroveň. Je to číslo útočníka na absolutním vrcholu.
A právě proto působí jeho věk skoro jako statistický omyl.
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Zdroje: Bundesliga – Harry Kane gets off the mark and eyes next milestone of Bayern Munich career [1], Bundesliga – Kane strikes late as Bayern survive Elversberg scare [2], Reuters – Kane winner hands Bayern laborious 2-1 win at promoted Elversberg [3].