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Harry Kane přišel do Bayernu ve třiceti. O 153 zápasů později má 150 gólů

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Harry Kane rozhodl zápas Bayernu na hřišti Elversbergu a přidal další kulaté číslo. Na 150 soutěžních gólů za mnichovský klub potřeboval pouhých 153 utkání.
Harry Kane přišel do Bayernu ve třiceti. O 153 zápasů později má 150 gólů

Harry Kane přišel do Bayernu ve třiceti. O 153 zápasů později má 150 gólů

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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