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Bobří rodina zachránila ve vedrech geniální stavbou cenný biotop i vodu ve studních

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Jedna bobří rodina svou stavbou zachránila celý ekosystém údolní nivy Lučního potoka a ve finále i vodu ve studních lidí v Plzni na Valše. I během několika měsíců trvajících úmorných veder a sucha zajistili bobři dostatek vody pro všechny a nedocházelo k extrémním excesům a škodám. Bobrem zrevitalizovaný a dříve téměř bezcenný Luční potok byl doslova oázou života na okraji vyprahlého města.
Bobří rodina zachránila ve vedrech geniální stavbou cenný biotop i vodu ve studních

Bobří rodina zachránila ve vedrech geniální stavbou cenný biotop i vodu ve studních

Zdroj: Věra Cardová, se svolením Karel Makoň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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