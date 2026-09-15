Policie zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici, zadržela tři lidiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici, zadržela tři lidi
Hodně podivný telefonát obdrželi pražští strážníci. Volali jim s tím, že na Žižkově muž s automatem na...
Sedm klíčníků v čele s prezidentem Petrem Pavlem vyzvedlo z Korunní komory na Pražském hradě korunovační...
Štáb Netflixu, který v Praze natáčí od začátku září seriál podle knihy Dana Browna Tajemství všech...
Pražští policisté prosí o pomoc s pátráním po ženě, která odešla z Psychiatrické nemocnice Bohnice. Má tam...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →