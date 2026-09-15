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Policie zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici, zadržela tři lidi

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Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost mimo jiné při zadávání veřejných zakázek v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.
Policie zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici, zadržela tři lidi

Policie zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici, zadržela tři lidi

Zdroj: Ústřední vojenská nemocnice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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