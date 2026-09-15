Roušal po porážce míří na operaci. Slovákové se veřejně omluvilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Roušal po porážce míří na operaci. Slovákové se veřejně omluvil
OKTAGON od září 2026 vysílá přes sportovní platformu DAZN do více než 150 zemí světa.
McGregor je podle šampiona UFC nebezpečný jen v prvním kole. Potom už prý nemá šanci.
Karlos Benda znovu přiložil pod dlouhodobou rivalitu s Reném „Rendysem“ Blahovským. Tentokrát ho označil za...
Tom Aspinall se vzdal titulu šampiona těžké váhy UFC poté, co si v přípravě znovu poranil pravé oko. Lékaři...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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