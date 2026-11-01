Křupavá kakaová esíčka plná čokolády: Jednoduchá domácí dobrota, po které se na plechu rychle zapráší

s čokoládou jsou přesně ten druh pečení, u kterého se člověk spíš umaže od kakaa, než aby řešil velkou cukrářskou vědu. Těsto je Sušenky jednoduché, jen potřebuje chvíli v chladu, kde zpevní. Cukrářský sáček pak může trochu potrápit, to si řekněme rovnou. Na konci ale čekají křehké kakaové sušenky, z jedné strany ponořené do . hořké čokolády
Čokoládových sušenek existuje spousta. Jedni se drží amerických cookies, které se v jedné z často citovaných verzí pečou při 200 °C, druzí raději rychlé , někdy hotové už za ovesné sušenky 25 minut. Tenhle recept jde jiným směrem. Jsou to spíš klasické kakaové sušenky do krabice, ke kávě nebo prostě na chvíli, kdy se doma pořád chodí kolem kuchyně a něco by se hodilo.
Jedna věc se tu ale vyplatí dodržet:
těsto musí alespoň hodinu chladit. Když se to uspěchá, lepí se a práce s ním není zrovna radost. A pokud se vám nebude chtít protlačovat pevnější těsto přes cukrářský sáček, klidně ho nechte v šuplíku. Jde to i ručně a často je to dokonce rychlejší. Recept na křehké sušenky s čokoládou
Doba přípravy: 1 hodina 35 minut Co potřebujeme
Těsto: 330 g hladké mouky 150 g moučkového cukru 50 g kakaa 200 g másla pokojové teploty 2 ks vajec 1 lžička vanilkového extraktu 1 špetka soli
Dokončení: Postup přípravy kakaových sušenek s čokoládou
1.
Mouku, moučkový cukr, kakao a sůl prosejte do mísy. Přidejte změklé máslo a prsty, případně dlaněmi, směs rozemněte na drobenku.
2. Přidejte
vejce a vanilkový extrakt. Vypracujte hladké těsto, zabalte ho do fólie a dejte na 1 hodinu do lednice.
3. Troubu nastavte na
180 °C. Připravte si 2 plechy a vyložte je pečicím papírem.
4. Z vychlazeného těsta tvořte tyčinky dlouhé asi
7 až 8 cm a stáčejte je do esíček. Použít můžete i cukrářský sáček s kulatou špičkou o průměru přibližně 1 cm, jen u tužšího těsta bývají ruce nakonec spolehlivější.
5. Sušenky skládejte na plech s malými rozestupy a pečte
13 až 15 minut. Po vytažení z trouby je nechte opravdu vychladnout, horké jsou křehké. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Když křupe, tak naplno: Sušenky s čokoládou, které zmizí z plechu dřív, než stihnou vychladnout
6.
Hořkou čokoládu rozpusťte ve vodní lázni. Vychladlé sušenky do ní z poloviny namáčejte a pokládejte na mřížku nebo pečicí papír, dokud poleva neztuhne.
TIP: Když do rozpuštěné čokolády vmícháte lžičku kokosového oleje, poleva bude jemnější a se sušenkami se bude při namáčení lépe pracovat. Musí být jen esíčka?
Nemusí. Ze stejného těsta se dají udělat obyčejné válečky, podkovy nebo menší placičky. Hlavní je držet podobnou tloušťku. Jinak se snadno přihodí, že krajní kousky už budou hotové a pár sušenek uprostřed plechu bude potřebovat ještě minutu dvě. U drobného pečiva se to stává častěji, než by se hodilo.
Pokud chcete
výraznější chuť, vyberte čokoládu s vyšším podílem kakaa. Pro děti se naopak může hodit jemnější, méně hořká varianta. A když na prkénku zůstane pár kousků čokolády, nasekejte je nahrubo a část přidejte rovnou do těsta. Sušenky pak vypadají trochu rustikálněji, možná méně uhlazeně, ale chuťově jim to sedí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline