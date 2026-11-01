Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Křupavá kakaová esíčka plná čokolády: Jednoduchá domácí dobrota, po které se na plechu rychle zapráší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tyhle sušenky s čokoládou jsou přesně ten typ pečení, u kterého člověk nadělá méně řečí než nepořádku. Těsto je jednoduché, jen počítejte s tím, že po vychlazení trochu ztuhne a cukrářský sáček vás nemusí mít rád. Odměnou jsou křehké kakaové sušenky, které stačí z jedné strany namočit do hořké čokolády a je hotovo.
Fotografie k sušenkám

Fotografie k sušenkám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Když křupe, tak naplno: Sušenky s čokoládou, které zmizí z plechu dřív, než stihnou vychladnout
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 03:59

Reklama
Další články z Cooky.cz
Hovězí roštěná na šťávě potřebuje čas, ale odmění se měkkým masem a bohatou chutí poctivého oběda
Hovězí roštěná na šťávě potřebuje čas, ale odmění se měkkým masem a bohatou chutí poctivého oběda
Test znalostí o jídle ze slavných pohádek: Skóre alespoň 7 z 10 bodů je důkazem fantastické paměti
Test znalostí o jídle ze slavných pohádek: Skóre alespoň 7 z 10 bodů je důkazem fantastické paměti

Jídlo v pohádkách a animovaných filmech není jen kulisa. Někdy rozhoduje o osudu celého příběhu a téměř...

Dvojctihodné koláče s mákem, tvarohem a povidly: Poctivé koláče se sádlem v těstě
Dvojctihodné koláče s mákem, tvarohem a povidly: Poctivé koláče se sádlem v těstě

Dvojctihodné koláče jsou tradiční moravská specialita plněná tvarohem i povidly zároveň, odtud ten název....

Jarní chřest s máslem a vejcem: Stačí znát několik pravidel pro vaření, pečení a restování
Jarní chřest s máslem a vejcem: Stačí znát několik pravidel pro vaření, pečení a restování

Chřest je přesně ten typ suroviny, kolem které se dělá zbytečně moc povyku. Přitom stačí pár minut, kousek...

Cuketová buchta s čokoládou trochu jinak: Díky tvarohu je příjemně jemná a obejde se bez mouky
Cuketová buchta s čokoládou trochu jinak: Díky tvarohu je příjemně jemná a obejde se bez mouky

Cuketa v moučníku? Ano, a výsledek předčí očekávání. Nastrouhaná najemno a pořádně vykapaná se v kakaovém...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.