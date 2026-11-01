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Test znalostí o jídle ze slavných pohádek: Skóre alespoň 7 z 10 bodů je důkazem fantastické paměti

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Jídlo v pohádkách a animovaných filmech není jen kulisa. Někdy rozhoduje o osudu celého příběhu a téměř vždy způsobí, že vám začne kručet v břiše. Vzpomenete si, na čem si pochutnávali vaši oblíbení hrdinové?
Snímek z pohádky Lady a Tramp

Snímek z pohádky Lady a Tramp

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, Lady a Tramp
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 02:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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