Kdo doma najde tenhle hliníkový kastrol, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 2 900 Kč

Těžký stříbřitý kastrol s povrchem jako po ťukání kladívkem, k tomu skleněná poklice a na dně vyražená rytířská přilba. Kdo takový kus zdědí po příbuzných z Ameriky nebo ho vyloví z krabice na bleším trhu, možná ho jen odloží do sklepa. Za oceánem ho přitom dodnes shánějí sběratelé a za pěkné kusy platí víc, než by člověk u starého hrnce čekal.
V české kuchyni je to vzácnost
Kastrol s přilbou patří ke značce Guardian Service. Jde o americké nádobí ze silnostěnného hliníku, které vyráběla firma Century Metalcraft Corporation. Prodávalo se hlavně ve Spojených státech, takže v českých domácnostech se objevuje spíš výjimečně.
Pokud se k nám dostane, bývá to v dědictví po příbuzných ze zámoří, na bleším trhu nebo v zahraničním bazaru. Obyčejný hliníkový hrnec po babičce proto sběratelskou hodnotu mít nemusí. Rozhodují znaky této jedné značky.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá cukrářka v malé cukrárně za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím Guardian Service se do Česka dostává jen výjimečně, obvykle v dědictví po příbuzných ze zámoří, přes bleší trhy nebo zahraniční bazary. Ilustrační foto. Zdroj: Magda Ehlers / Pexels. Na dně hledejte rytířskou přilbu
Guardian Service prozradí několik znaků, které se dají snadno zkontrolovat:
logo rytířské přilby vyražené na dně, skleněná poklice se skleněným úchytem a vyleptanou přilbou mezi dvěma sekerami, kladívkovaný povrch, trojúhelníkové hrnce, které se k sobě přiloží a vytvoří kruh, oválné pekáče a kastroly s klenutou skleněnou poklicí, odnímatelná rukojeť.
Už v ruce poznáte, že jde o poctivý kus. Silné stěny rozvádějí teplo rovnoměrně a dlouho ho drží, a nádobí navíc vydrží desítky let. I proto po něm kuchaři sahají dodnes.
Přečtěte si také: Ani cukr, ani med. Do švestkových knedlíků patří 1 surovina, kterou znaly hospodyně z Moravy po generace Prodejce vařil přímo u hostitelky
Firma vznikla v roce 1933 v Chicagu a v roce 1938 se přestěhovala do Los Angeles. Kupovat se nechodilo do obchodu. Nádobí přišlo za zákazníky domů: nezávislý prodejce v něm u hostitelky uvařil jídlo pro pozvané hosty. Na stejném principu později prodával i Tupperware.
Představte si obývák plný sousedek, na stole pečené kuře z oválného pekáče a po večeři objednávkový lístek u každého talíře. Tahle éra skončila v roce 1956, kdy továrna vyhořela a původní výroba se zastavila. Nové kusy už nepřibývají, a proto jsou ty dochované mezi sběrateli tak žádané.
Kolik za něj sběratelé opravdu dají
Služba Underpriced AI v září 2026 shrnula 100 nedávných prodejů oválného kastrolu s klenutou poklicí na eBay, uskutečněných do 19. září 2026. Medián vyšel na 34,97 dolaru, tedy zhruba 760 Kč podle kurzu ČNB z 29. října 2026. Polovina kastrolů se prodala levněji a polovina dráž. Nejvíc kupec zaplatil 135 dolarů, asi 2 950 Kč, a taková částka je mezi prodeji výjimkou.
Přečtěte si také: Kdo má doma tenhle litinový hrnec po babičce, má pod rukama malý poklad. Sběratelé za něj dají i 11 500 Kč
U jednotlivých kusů této značky obecně ukázal říjnový přehled téže služby, že prostřední polovina z 56 prodejů do 27. října 2026 stála 20 až 41 dolarů. V korunách to dělá přibližně 440 až 900 Kč. Přepočty jsou orientační, protože ceny i kurz se mění.
Na ceně se projeví, jestli má kastrol svou původní skleněnou poklici, protože náhradní se shánějí těžko. Kupci dál sledují povrch bez důlků a tmavých skvrn, úplnost sady a původní krabici. Kdo by chtěl kastrol prodat, má počítat s tím, že inzeráty na eBay žádají víc, než lidé nakonec zaplatí, u oválných kastrolů podle zářijového přehledu z roku 2026 zhruba o 7 %.
Vařit se v něm dá, jen ne všechno
Z nepovrstveného hliníku může do kyselých a slaných jídel přecházet hliník, a to hlavně tehdy, když v něm jídlo udržujete teplé. Ukázalo se to u nepovrstvených hliníkových misek na jídlo. Německý Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) doporučuje každý příjem hliníku navíc co nejvíc omezit, protože rizika dlouhodobého příjmu nejsou dostatečně prozkoumána. Smyslem rady je nepřijímat hliník zbytečně.
Přečtěte si také: Prababičky to dělaly vždycky. 1 lžička do mléka a krupicová kaše bude hladká jako samet
Kyselá, zásaditá a slaná jídla by podle německé spotřebitelské poradny s hliníkem neměla vůbec přijít do styku. Svíčkovou omáčku s octem, citronovou marinádu, švestková povidla nebo nakládané okurky proto v nepovrstveném hliníkovém kastrolu nevařte ani neskladujte. Na taková jídla vezměte nerez, sklo nebo porcelán.
Kyselá a slaná jídla, třeba nakládané okurky nebo povidla, je bezpečnější připravovat a skladovat ve skle, nerezu nebo porcelánu. Ilustrační foto. Zdroj: Kristina Snowasp / Pexels.
Lidé se zdravotními potížemi, třeba s ledvinami, by se o vaření v hliníkovém nádobí měli poradit s lékařem.
Zdroje: https://underpricedai.com/worth/vintage-guardian-service-hammered-aluminum-cookware-pieces, https://www.1stdibs.com/de/m%C3%B6bel/serviergeschirr-keramik-silber-und-glas/serviergeschirr-und-besteck/mitte-des-20-jahrhunderts-guardian-service-aluminium-dual-purpose-cookware-14-pieces/id-f_35736412, https://vintagehomeobx.blogspot.com/2012/02/putting-your-guard-up.html, https://www.tryrelic.app/antiques/guardian-service-coffee-pot, https://www.tastingtable.com/1936519/vintage-cookware-sets-worth-fortune, https://www.thedailymeal.com/2230091/old-school-cookware-brand-club-aluminums/, https://www.bfr.bund.de/presseinformation/aluminium-und-lebensmittel-knapp-die-haelfte-der-bevoelkerung-versucht-aluminium-im-alltag-zu-vermeiden/, https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/themen/ernaehrung-lebensmittel/schadstoffe/aluminium-zusaetzliche-aufnahme-vermeiden, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.linkauctiongalleries.com/auction-lot/eighteen-pieces-of-guardian-service-cookware-cir_6014510a08, https://underpricedai.com/worth/guardian-service-ware-hammered-aluminum-oval-roaster-with-domed-lid