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Kdo doma najde tenhle hliníkový kastrol, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 2 900 Kč

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Dennívýzva
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Těžký stříbřitý kastrol s povrchem jako po ťukání kladívkem, k tomu skleněná poklice a na dně vyražená rytířská přilba. Kdo takový kus zdědí po příbuzných z Ameriky nebo ho vyloví...
Kdo doma najde tenhle hliníkový kastrol, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 2 900 Kč

Kdo doma najde tenhle hliníkový kastrol, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 2 900 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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