Za socialismu stála 8 Kčs a ležela v každém příborníku. Dnes je z ní sběratelská rarita

Při vyklízení bytu po babičce se za sklem příborníku často objeví těžká barevná mísa s plastickým vzorem. Rodina ji obvykle chce rovnou odnést do kontejneru, protože vypadá jako obyčejné zboží z obchodu. S tím je lepší chvíli počkat. Podobné kusy dnes hledají sběratelé doma i v cizině a některé z nich mají cenu, jakou by nikdo z dědiců nečekal.
Sklo z kovové formy pro každou domácnost
Takové mísy vznikaly lisováním. Hotová mísa dostala tvar i reliéf v jediném kroku, když píst stlačil horkou skleněnou hmotu v kovové formě. Proto se dala vyrábět ve velkých sériích, kus od kusu stejná, a za málo peněz.
Kdo v 60. až 80. letech chtěl domů novou mísu nebo vázu, sehnal ji v obyčejném obchodě za rozumné peníze. U zboží té doby to nebylo samozřejmé. Cena záležela na velikosti a vzoru. Lisované sklo tak patřilo ke standardní výbavě bytů i veřejných prostor.
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Dlouho se na lisované sklo hledělo jako na chudého příbuzného broušeného skla. Po válce mu vlastní tvář dali designéři a z levného zboží se stalo svébytné užité umění. Nová generace návrhářů vyšla z ateliéru profesora Karla Štipla na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
Návrhy pro huti pak vznikaly v teplickém středisku, kde od roku 1960 působil Rudolf Jurnikl a později k němu přibyli Vladislav Urban nebo František Vízner. Huti v Dubí, Heřmanově Huti a Libochovicích byly už od roku 1958 sloučené v jednom teplickém podniku, který roku 1965 dostal jméno Sklo Union a přibyla k němu i sklárna v Rosicích. Jurniklův vzor OSAKA z roku 1969 se dobře prodával i v zahraničí a jméno dostal podle světové výstavy v japonské Ósace.
Že si toto sklo zaslouží pozornost, ukázala výstava František Pečený a Heřmanova Huť v Západočeském muzeu v Plzni v letech 2017–2018. Ve vitrínách stály běžné vázy, misky, popelníky a tácy a návštěvníci mezi nimi poznávali věci, které znali z domova. „Je tady totiž vystavené zcela obyčejné sklo. Ono je ale neobyčejné,“ řekl pro Český rozhlas Plzeň Jan Mergl, muzejník a znalec českého skla.
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Od roku 1990 se Sklo Union rozpadal a huti jedna po druhé přestávaly užitkové lisované sklo vyrábět:
Rosice roku 1996, Heřmanova Huť roku 2002, Libochovice jako poslední roku 2006.
Rudolfova huť v Dubí od roku 1996 vyráběla už jen lahve a obaly.
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Ještě předtím se o toto sklo začali zajímat lidé v cizině. V 90. letech ho skupovali sběratelé hlavně ve Spojených státech, Velké Británii, Německu a Rakousku a vycházely k němu příručky s cenami. Sběratelé jdou hlavně po návrzích konkrétních designérů. Lisované sklo sbírá i designér Maxim Velčovský, jehož sbírka se uvádí mezi největšími soukromými.
Sběratelé v cizině začali lisované sklo skupovat už v 90. letech a nejvíc stojí o návrhy konkrétních designérů. Ilustrační foto. Zdroj: Ella Wimer / Pexels. Kdy má mísa skutečnou cenu
Běžné mísy vzácné nejsou, protože se vyráběly sériově a ve velkém. Vzácnými se staly hlavně vyhledávané vzory známých autorů, k čemuž přispěl i konec výroby. Takové kusy se k říjnu 2026 prodávají v řádu tisíců korun a ceny v aukcích rostou. Kolik vynese konkrétní kus, záleží na pěti věcech:
autor návrhu, konkrétní vzor, velikost, barva, stav. Dno bez razítka, a co teď Přečtěte si také: Prababičky to dělaly vždycky. 1 lžička do mléka a krupicová kaše bude hladká jako samet
Otočte mísu dnem vzhůru. Ve většině případů tam nic nebude, žádné razítko ani podpis, takže původ musíte hledat jinde. Pomoct může papírová nálepka. Od roku 1975 se sklo z českých i slovenských skláren označovalo štítkem Bohemia Glass se značkou konkrétního podniku a některé kusy ho mají dodnes.
Když štítek chybí, vzor se dá dohledat v dobových vzornících. Hodí se web Czech Glass Guide, který provozuje soukromý sběratel. Zpřístupňuje vzorníky i časopis Glass Review a hledat v nich jde podle autora a typu výrobku. Výrobu podniku Sklo Union mapuje i samostatný web, který nese jeho jméno.
Až vzor znáte, porovnejte svůj kus se stejnými modely na aukčních portálech. Rozhodující je cena, za kterou stejný model skutečně změnil majitele, a tu najdete v ukončených aukcích. Když se ukáže, že jde o běžný kus, může dál sloužit na ovoce nebo cukroví.
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Zdroje: https://www.msb-jablonec.cz/assets/veda_a_vyzkum/2022/metodika-design-socialismus-msb-mk.pdf, https://plzen.rozhlas.cz/mate-doma-lisovane-sklo-nevyhazovat-mate-maly-poklad-6710654, https://www.sklo-union.eu/fenomen, https://www.20thcenturyglass.com/glass_encyclopedia/bohemian_glass/rosice_glass/, https://techsvet.cz/zajimavosti/nektery-z-techto-predmetu-mel-doma-kazdy-cechoslovak-bez-vyjimky-tenkrat-staly-od-10-do-200-kc-dnes-maji-cenu-az-od-3-500-do-50-000-kc/vaclav-bartusek/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/tuhle-sklenenou-vazu-muzete-mit-stale-doma-u-stareho-sklo-union-muze-cena-mile-prekvapit/, https://msb-jablonec.cz/assets/veda_a_vyzkum/2021/b-v-ramci-ekrit-hledani_rovnovahy_2021.pdf