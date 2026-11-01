Sousedka nevěřila, že tenhle perník je bez vajec. Na posvícení byl pryč jako první a recept jsem jí musela nadiktovat

Na posvícenském stole bylo koláčů a buchet dost. Přesto se jako první vyprázdnil můj plech s obyčejným hrnkovým perníkem, aspoň mně to tak připadalo.
Sousedka si přišla pro druhý kousek a zeptala se, kolik do něj dávám vajec. Když slyšela, že ani jedno, myslela si, že si z ní utahuju. Recept jsem jí nakonec diktovala ještě u stolu.
Na hody i na krmáš
Posvícení je výroční slavnost posvěcení místního kostela. Na Moravě se mu říká hody, ve Slezsku krmáš. „K posvícení patřilo jídlo a zábava, a tak pečeme buchty nebo podplamenice,“ uvedla pro ČTK etnografka Ilona Vojancová ze skanzenu Veselý kopec.
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Perník se dřív tlačil do dřevěných forem a jeho výrobu si návštěvníci skanzenu mohli prohlédnout i na posvícenském programu. Ten můj je skromnější. Míchá se v jedné míse a měří se hrnkem. Hrnkové perníky bez vajec se na českých receptových webech objevují přinejmenším od roku 2005. Já k němu přidala dvě drobnosti na vláčnost a chuť.
Proč těsto vykyne i bez vajec
Při slově vejce si člověk v souvislosti s těstem vybaví hlavně to, že ho nadýchá. Kromě toho ale spojuje olej s mlékem, dává moučníku pevnou strukturu a podílí se na barvě i chuti.
U perníku za vejce kypří prášek do perníku. Obsahuje kypřicí látky, škrob a mleté koření, například skořici, anýz nebo hřebíček. Těsto tak v troubě zvedne a zároveň provoní. Barvu mu dodá kakao.
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Podobné moučníky lidé pekli i v dobách nouze. V Americe ve 30. letech minulého století vznikaly levné koláče bez mléka, vajec a másla, které kypřil prášek nebo jedlá soda s octem. Recepty tohoto druhu se objevily už za první světové války.
Recept na jeden plech
Všechno odměříte jedním hrnkem, nejlépe takovým, do kterého se vejde čtvrt litru (250 ml). Držte se ho od mouky až po olej, jinak nebudou sedět poměry. Na plech si připravte tyto suroviny, vejce mezi nimi nejsou:
Všechny suroviny na perník se odměřují stejným hrnkem, aby seděly poměry mouky, mléka a oleje. Ilustrační foto. Zdroj: Ron Lach / Pexels. Přečtěte si také: Tuhle věc nikdy neskladujte vedle sporáku. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim tak rychle zvětrá
Upečenost prozradí obyčejná špejle zabodnutá doprostřed plechu. Lepí se na ní těsto? Nechte perník v troubě ještě pár minut. Když vyjde suchá, můžete ho vytáhnout. Tenká vrstva na velkém plechu se peče rychleji, recepty uvádějí kolem 15 minut, takže první zkoušku udělejte dřív. Vyšší perník v menším pekáči potřebuje naopak víc času.
Aby voněl a byl vláčný
Koření bývá v prášku do perníku málo. Pokud máte rádi výraznou perníkovou chuť, přisypte do těsta asi 1 lžičku perníkového koření.
Druhou drobností jsou švestková povidla. Pár lžic vmíchaných přímo do těsta perník zvláční a ztmaví, takže po rozkrojení nikoho nenapadne, že by mu něco chybělo. Cukr a kakao si dávkujte podle chuti v rozpětí z receptu.
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Upečený perník nechte vychladnout na mřížce. Potom ho rozkrojte napůl a slepte povidly nebo marmeládou. Navrch můžete nalít čokoládu, nebo ho jen pocukrovat.
Vychladlý perník stačí rozkrojit, slepit povidly a polít čokoládou nebo jen pocukrovat. Ilustrační foto. Zdroj: Backen.de / Pexels.
Rostlinnou verzi upečete, když kravské mléko nahradíte stejným množstvím, tedy 2 hrnky, sójového, mandlového nebo ovesného nápoje. Pudinkový prášek musí být bez mléka, protože některé smetanové druhy obsahují sušené mléko nebo smetanu. Na obalu proto zkontrolujte složení prášku i čokolády na polevu, která také může obsahovat mléko.
Když perník pečete pro někoho s alergií na vejce, přečtěte obaly všech surovin, hlavně prášku do perníku, pudinkového prášku a čokolády. I prášek s čistě rostlinným složením může mít upozornění na možné stopy vajec a mléka. U dětí a při vážné alergii se řiďte radou lékaře nebo alergologa.
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Zdroje: https://www.receptyjidla.cz/pernik-na-plech-bez-vajec/, https://www.toprecepty.cz/recept/17474-povidlovy-pernik-bez-vajec/, https://www.toprecepty.cz/recept/26022-pernik-bez-vajicek-mekky-a-vlacny/, https://www.recepty.cz/recept/pernik-bez-vajec-4650, https://www.vareni.cz/recepty/lahodny-pernik-bez-vajec/, https://www.zijemehomemade.cz/pernik-bez-vajec-a-laktozy-i-pro-vegany/, https://www.rohlik.cz/tema/pernik-recept-vlacny-na-plech, https://www.rohlik.cz/1288989-dr-oetker-prasek-do-perniku, https://www.novinky.cz/clanek/gastro-recepty-recept-na-nejrychlejsi-hrnickovou-bublaninu-40525591, https://cs.wikipedia.org/wiki/Posvícení, https://en.wikipedia.org/wiki/Wacky_cake, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2251530, https://www.kudyznudy.cz/ceska-nej/kulturni/pardubicky-pernik-nejznamejsi-vyroba-perniku-u-nas, https://www.foodbusinessnews.net/articles/25729-replacing-egg-ingredients-presents-four-challenges, https://tastingtable.com/1378778/depression-era-vegan-vinegar-cake, https://www.mze.gov.cz/public/portal/mze/-a24322—p7s41_S2/stanovisko-mze-szpi-a-svs-k-uvadeni-informaci-o-moznem-a-nezamernem-vyskytu-latek-nebo-produktu-vyvolavajicich-alergie-nebo-nesnasenlivost-v-potravinach-ke-dni-1.-7.-2018-aktualizovano-k-1.-6.-2024, https://www.slepicarna-blog.cz/2019/08/21/nejjednodussi-pernik-na-plech-a-bez-vajec-nebo-mate-radeji-makovec/