Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Sousedka nevěřila, že tenhle perník je bez vajec. Na posvícení byl pryč jako první a recept jsem jí musela nadiktovat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na posvícenském stole bylo koláčů a buchet dost. Přesto se jako první vyprázdnil můj plech s obyčejným hrnkovým perníkem, aspoň mně to tak připadalo. Sousedka si přišla pro druhý kousek...
Sousedka nevěřila, že tenhle perník je bez vajec. Na posvícení byl pryč jako první a recept jsem jí musela nadiktovat

Sousedka nevěřila, že tenhle perník je bez vajec. Na posvícení byl pryč jako první a recept jsem jí musela nadiktovat

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 03:41

Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Kdo má mléko ve dveřích lednice, kazí si ho sám. Je tam až o 4 °C tepleji a kysne mnohem dřív
Kdo má mléko ve dveřích lednice, kazí si ho sám. Je tam až o 4 °C tepleji a kysne mnohem dřív
Tuhle věc nikdy nemyjte v myčce. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč ji musí po roce vyhodit
Tuhle věc nikdy nemyjte v myčce. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč ji musí po roce vyhodit

Po večeři je dřez plný a na sporáku stojí pánev od míchaných vajec. Na dně má symbol myčky, tak proč se s...

Kuchařky ze školních jídelen to dělají 30 let. Rajská omáčka díky 1 kroku nikdy nebude kyselá ani vodová
Kuchařky ze školních jídelen to dělají 30 let. Rajská omáčka díky 1 kroku nikdy nebude kyselá ani vodová

Vývar bublá, do hrnce putuje celý protlak a omáčka se hned barví do sytě červena. Pak přijde ochutnávka:...

Kdo si tohle přivezl v 70. letech z Bulharska, dnes sedí na pokladu. Prodávající za to chtějí i 4 000 Kč
Kdo si tohle přivezl v 70. letech z Bulharska, dnes sedí na pokladu. Prodávající za to chtějí i 4 000 Kč

Při vyklízení chalupy se v kredenci najde hnědý džbán se šesti kalíšky. Pokrývá ho lesklá glazura a po...

Tuhle věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim po roce vypadá jako z bazaru
Tuhle věc nikdy nedávejte do myčky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim po roce vypadá jako z bazaru

Palačinka se přilepí ke dnu, při obracení se roztrhne a okraj se připálí. Pánev přitom není stará. Doma ji...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.