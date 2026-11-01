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Retro kvíz o řízení v 90. letech: Autolékárničky, výbava i staré zvyky prověří paměť. Bez chyby uspějí jen znalci

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Kufr osobního automobilu býval v 90. letech tak trochu malou dílnou. Od té doby se věci trochu změnily a jeho obsah dnes vypadá jinak.
Škoda 110 R

Škoda 110 R

Zdroj: Foto: Luboš Balcar / Creative Commons / CC BY 3.0
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 03:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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