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Konec před volbami. Zastupitelé Humpolce odvolali starostu kvůli územnímu plánu

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Humpolecké zastupitelstvo odvolalo na svém středečním jednání z funkce starostu města Petra Machka (HumpolecGO!). Podle mluvčího radnice Jiřího Aujezdského tím vyústilo sporné jednání o územním plánu. Do voleb radnici povede místostarosta Václav Křivánek (ANO).
Konec před volbami. Zastupitelé Humpolce odvolali starostu kvůli územnímu plánu

Konec před volbami. Zastupitelé Humpolce odvolali starostu kvůli územnímu plánu

Zdroj: Město Humpolec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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