UEFA už nechce Infantina jen sesadit. Chystá trestní oznámení a spor o miliardy z mistrovství světa vstupuje do nové fáze

UEFA nyní připravuje ve Švýcarsku trestní oznámení proti prezidentovi FIFA kvůli možnému trestnému porušení povinností při správě majetku. Vyplývá to z dokumentů, které evropská fotbalová unie podala u amerických soudů a jejichž prostřednictvím se snaží získat další důkazy a svědecké výpovědi. Podle Reuters UEFA zvažuje postup nejen proti Infantinovi, ale potenciálně také proti dalším funkcionářům a poradcům FIFA.
To je zásadní posun.
UEFA už netvrdí pouze, že Infantino učinil špatné rozhodnutí. Tvrdí, že okolnosti připravovaného obchodu mohou být natolik závažné, že mají být posouzeny podle švýcarského trestního práva.
Projekt skončil. Otázka, jak vůbec mohl vzniknout, ale nezmizela
Jádrem celé kauzy je projekt FIFA Forward Enterprise, zkráceně FFE.
Jeho smyslem bylo přesunout komerční práva nejcennějších soutěží FIFA – včetně mužského a ženského mistrovství světa a mistrovství světa klubů – do nové společnosti a pustit do ní soukromé investory.
Podle zveřejněných podmínek měli investoři zaplatit přibližně 4,2 miliardy dolarů za dvacetiprocentní podíl. Z toho vychází ocenění celého podniku kolem 20 miliard dolarů. A právě toto číslo dnes leží v centru právní bitvy.
Právníci UEFA označují navržené ocenění za absurdně nízké a upozorňují, že nevzniklo v otevřené aukci ani nebylo otestováno nezávislým znalcem. Podle jejich podání mohli soukromí investoři získat trvalý ekonomický podíl na nejcennějších komerčních aktivech FIFA za cenu, která jejich skutečné hodnotě neodpovídala.
To je mnohem závažnější otázka než běžná debata o tom, zda byla investiční strategie chytrá. Pokud někdo prodává část firmy levně, může udělat špatný obchod. Pokud ale člověk odpovědný za správu cizího majetku vědomě prosazuje transakci, která by mohla poškodit organizaci a současně zvýhodnit malý okruh lidí, začíná se dostávat na úplně jiné právní území. A právě tímto směrem míří argumentace UEFA.
Nejnebezpečnější část obvinění není 4,2 miliardy. Je to způsob, jakým se k nim mělo dojít
Samotná hodnota transakce je samozřejmě nápadná. Ještě podstatnější ale může být proces. UEFA tvrdí, že projekt vznikal v úzkém kruhu kolem Infantina a vybraných investorů bez standardního zapojení orgánů FIFA. Reuters uvádí, že podle podání nebyli odpovídajícím způsobem konzultováni členové Rady FIFA, regionální konfederace ani členské asociace.
V právních dokumentech se navíc objevuje tvrzení, že interní schvalování proběhlo pouze několik dní před plánovaným oznámením a že někteří zaměstnanci FIFA měli na posouzení mnohamiliardového projektu jen několik hodin. Právě to mění charakter celé kauzy.
Kdyby FIFA několik měsíců vedla otevřené výběrové řízení, měla několik nezávislých ocenění, předložila projekt Radě FIFA a po debatě schválila investora za 4,2 miliardy dolarů, mohla by UEFA cenu kritizovat. Jen obtížně by ale z cenového rozdílu stavěla příběh o možném trestním jednání.
Podle její verze se nic takového nestalo. A proto se nyní nesnaží pouze zjistit za kolik se mělo prodávat. Chce zjistit kdo obchod připravil, kdo určoval cenu, kdo o něm věděl, jak vznikaly jednotlivé podmínky a kdo mohl mít z transakce prospěch.
Proto UEFA míří pro důkazy do Spojených států
Případ se má případně řešit ve Švýcarsku, protože právě tam sídlí FIFA. Přesto UEFA nyní podává žádosti u amerických soudů. Není to nelogické. Do připravované transakce byly zapojeny americké subjekty a FIFA má ve Spojených státech několik entit spojených mimo jiné s organizací mistrovství světa 2026.
UEFA požádala federální soud o možnost získat dokumenty a svědectví od společností FIFA (AMERICAS), Inc. a FWC2026 US, Inc. Podle její argumentace mohou mít informace o tom, jak byl projekt FFE vytvořen, strukturován, oceňován a schvalován.
Samostatná právní aktivita se týká také investiční společnosti Thrive Capital Management, kterou založil Joshua Kushner a která měla patřit mezi klíčové investory projektu. Tady se ukazuje, proč je současný krok pro Infantina výrazně nepříjemnější než politické výzvy k rezignaci.
Politický spor lze přežít podporou dostatečného množství národních asociací. Dokumenty jsou horší. E-maily, interní prezentace, podklady k ocenění, zápisy z jednání nebo svědecké výpovědi mohou totiž potvrdit jednu verzi událostí – nebo ji úplně rozbít. UEFA si teď právě takový materiál snaží opatřit.
Zatím ale není fér psát, že Infantino spáchal trestný čin
Tahle hranice je důležitá. UEFA připravuje trestní oznámení a její právníci uvádějí podezření na takzvané criminal mismanagement podle článku 158 švýcarského trestního zákoníku.
To není odsouzení. Není to ani potvrzení, že švýcarští žalobci případ přijmou nebo že proti Infantinovi bude vzneseno obvinění.
V tuto chvíli máme tvrzení jedné strany mimořádně ostrého institucionálního konfliktu, která se snaží získat důkazy pro případné trestní řízení. A v tom je právě podstata příběhu.
Ještě nedávno evropský fotbal říkal: Infantino ztratil naši důvěru.
Teď říká: máme podezření, že jeho postup mohl porušit trestní zákon, a hledáme důkazy. To je jiná liga konfliktu.
Proč by vůbec investor platil 4,2 miliardy za něco, co FIFA nemusí prodávat?
Další otázkou, kterou UEFA položila už během původní kritiky projektu, je samotná ekonomická logika. FIFA není startup, který zoufale potřebuje nový kapitál, aby přežil další dva roky.
Je majitelem největšího fotbalového turnaje na světě a disponuje obrovskými komerčními příjmy a rezervami. Reuters připomíná, že UEFA proto zpochybňovala, proč má organizace vůbec potřebu přijímat externího investora do své nejcennější komerční činnosti.
Investor totiž nedává čtyři miliardy dolarů jako dar. Očekává návratnost. A pokud měl získat dvacet procent budoucích příjmů z aktiv zahrnujících mistrovství světa, musel věřit, že hodnota získaného podílu bude dlouhodobě výrazně vyšší než zaplacená částka.
Právě proto je ocenění kolem 20 miliard tak důležité. Pokud by skutečná hodnota budoucích komerčních práv FIFA byla mnohem vyšší, rozdíl by v následujících desetiletích neplatil Infantino. Platila by jej FIFA. A tedy nepřímo všech 211 členských asociací, mezi které organizace své příjmy rozděluje.
Projekt byl zrušen. To ale právní problém automaticky nemaže
Infantino plán na začátku srpna po mimořádně silném odporu definitivně stáhl. UEFA následně pozastavila hrozbu bojkotu soutěží FIFA poté, co dostala písemné ujištění, že projekt nebude obnoven. Zároveň však zdůraznila, že tím problém správy FIFA nepovažuje za vyřešený a požaduje skutečně nezávislé externí vyšetření.
To je podstatný detail. Zrušení obchodu zabránilo případné finanční škodě, kterou UEFA popisuje. Nevysvětluje ale, jak mohl projekt vzniknout.
Pokud byl celý proces legitimní, dokumentace by měla Infantina chránit. Pokud nebyl, jeho zrušení několik dní před podpisem nemusí vyřešit otázku odpovědnosti lidí, kteří jej připravovali. Právě proto právní spor pokračuje i poté, co samotná transakce přestala existovat.
Infantino má jeden problém, který Sepp Blatter dobře znal
Gianni Infantino přišel do čela FIFA v roce 2016 jako člověk, který měl organizaci stabilizovat po éře rozsáhlých korupčních skandálů spojených se Seppem Blatterem. O deset let později je nebezpečná především jedna podobnost.
Ani Blatter dlouho nepadal proto, že by uvnitř FIFA neměl podporu. Padal proto, že politické spory kolem organizace začaly produkovat právní řízení, vyšetřování a dokumenty mimo její vlastní kontrolu. Infantino stále není v takové situaci.
Má podporu části světového fotbalu a podle Reuters dál plánuje kandidovat v prezidentských volbách FIFA v roce 2027. UEFA naopak naznačuje, že může podpořit alternativního kandidáta.
Jenže právě americké žádosti o vydání dokumentů vytvářejí nový prvek, který prezident FIFA nemůže jednoduše vyřešit hlasováním mezi asociacemi. Pokud soud žádostem vyhoví, budou se na celý projekt dívat lidé mimo FIFA.
A proto je dnešek důležitější než zrušení celého projektu
Když Infantino FIFA Forward Enterprise stáhl, utrpěl velkou politickou porážku. Dnešní vývoj ale může být nebezpečnější. Politickou porážku lze přežít. Stačí udržet podporu dostatečného množství svazů, přečkat několik měsíců a nabídnout jim důvod hlasovat znovu pro stejného člověka. Trestní podezření funguje jinak.
UEFA teď musí svá velmi tvrdá tvrzení doložit. Pokud to nedokáže, Infantino může celý útok prezentovat jako politicky motivovanou snahu Evropy převzít kontrolu nad FIFA.
Pokud ale dokumenty ukážou, že mnohamiliardový prodej skutečně vznikal bez standardních kontrol, bez nezávislého ocenění a způsobem, který mohl zvýhodnit konkrétní osoby, bude mít prezident FIFA problém, který žádný počet tiskových konferencí nevyřeší. Proto se dnes nerozhodlo, že Gianni Infantino skončí. Rozhodlo se něco jiného.
VÍCE KE KAUZE INFANTINO
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Zdroje: Reuters – UEFA asks US court for FIFA documents in planned Swiss case against Infantino [1], Associated Press – UEFA prepares criminal complaint in Swiss courts against FIFA's Infantino over World Cup sell-off [2], Reuters – UEFA suspends FIFA boycott threat but steps up pressure on world body [3], Reuters – Infantino has no future at FIFA, European Leagues chief says [4], Financial Times – FIFA abandons $20bn investment plan after global backlash [5].