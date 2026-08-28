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UEFA už nechce Infantina jen sesadit. Chystá trestní oznámení a spor o miliardy z mistrovství světa vstupuje do nové fáze

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Ještě před několika týdny vypadal spor mezi UEFA a Giannim Infantinem jako extrémně ostrá mocenská válka uvnitř světového fotbalu. Evropa hrozila bojkotem soutěží FIFA, národní svazy stahovaly prezidentovi podporu a Infantino nakonec kontroverzní projekt FIFA Forward Enterprise úplně zrušil. Mohlo se zdát, že tím největší krize skončila. Nestalo se.
UEFA už nechce Infantina jen sesadit. Chystá trestní oznámení a spor o miliardy z mistrovství světa vstupuje do nové fáze

UEFA už nechce Infantina jen sesadit. Chystá trestní oznámení a spor o miliardy z mistrovství světa vstupuje do nové fáze

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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