Loupání vajec lze zvládnout i bez rozčilování. O vše se postará obyčejná jehla a hotovo bude za pár vteřin

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Loupání vajec lze zvládnout i bez rozčilování. O vše se postará obyčejná jehla a hotovo bude za pár vteřinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Vejce jsou nedílnou součástí dnešních kuchyní skoro po celém světě, ať už samotná, nebo v nějakém jídle. Jen málo lidí však ví, jak vejce správně uvařit, aby skořápka šla krásně dolů.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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