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Burčáková sezóna vrcholí. Tipy na zářijové akce ve sklepech i pod širým nebem

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Otevřené sklepy, cimbálovka, koncerty i trochu recese – burčáková sezóna nabízí mnohem víc než jen první ochutnávku nového ročníku. V září se program vinařských obcí naplno rozjede a lákat bude jak na komornější setkání s vinaři, tak na velké slavnosti. Vybrali jsme několik akcí, které stojí za výlet.
Víno

Víno

Zdroj: Pavel Vítek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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