Burčáková sezóna vrcholí. Tipy na zářijové akce ve sklepech i pod širým nebem

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Burčáková sezóna vrcholí. Tipy na zářijové akce ve sklepech i pod širým nebemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Otevřené sklepy, cimbálovka, koncerty i trochu recese – burčáková sezóna nabízí mnohem víc než jen první ochutnávku nového ročníku. V září se program vinařských obcí naplno rozjede a lákat bude jak na komornější setkání s vinaři, tak na velké slavnosti. Vybrali jsme několik akcí, které stojí za výlet.
Víno
Zdroj: Pavel Vítek
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SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...Všechny články tohoto autora →
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