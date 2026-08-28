Za totality stála pár korun a měl ji doma každý, kdo zavařoval. Dnes je z ní sběratelská rarita

Ve sklepě nebo v komoře po babičce se skoro v každé domácnosti najde pár zaprášených zavařovaček. Většina z nich nemá skoro žádnou cenu a bez lítosti poputuje do sběru. Jenže právě v téhle zdánlivě bezcenné hromadě se občas skrývá kousek, za který dnes sběratelé rádi zaplatí nečekanou sumu.
Proč měla sklenici doma úplně každá kuchyně
Zavařování patřilo k základní výbavě běžné domácnosti a bez skleněných obalů se neobešlo. Sklenice přitom byla jednou z nejlevnějších věcí v kuchyni, nová přišla sotva na pár korun. Spousta lidí ji navíc vůbec nekupovala.
Sklenice totiž často zůstávaly po okurkách, hořčici nebo dětské výživě. Po umytí sloužily jako obyčejné nádobí a v kuchyni vydržely dlouhé roky. Že by obyčejný kus tlustého skla mohl mít jednou nějakou hodnotu, tehdy nikoho ani nenapadlo.
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Do skla se u nás jídlo ukládá dlouho, zavařené ovoce znali lidé už v 17. století. Zásadní zlom přišel v roce 1880, kdy německý chemik Rudolf Rempel vymyslel, jak sklenici utěsnit gumovým kroužkem. Jeho patent pak převzal Johann Carl Weck, po kterém se zavařovací sklenice jmenují dodnes.
U nás zdomácněla hlavně levnější domácí varianta. Sklo Reform z moravského Jevíčka časem doplnily další patenty a ve druhé polovině třicátých let dorazily takzvané rýhovky se skleněným víčkem, které vydržely v kuchyních až do šedesátých let. Pak je vystřídala hliníková víčka Omnia z kyjovské sklárny, jak připomíná Národní zemědělské muzeum. Od měchuřiny a pergamenu ke kovovým víčkům tak vedla cesta dlouhá celá staletí.
Co dělá z obyčejné sklenice sběratelský kousek
Cenu má jen nepatrná část starých sklenic a záleží na několika drobnostech. Nejvíc napoví spodek nádoby. Vtlačené značení, ať už logo hutě nebo číslo formy, pomůže dohledat, ze které sklárny a z jakého období kus pochází. O stáří leccos prozradí i samotné sklo, protože ručně foukaný kus mívá kolísavou sílu stěn, uvnitř drobné vzduchové bublinky a na boku je znát šev z formy.
Přečtěte si také: Maminka nevěřila, že tuhle svíčkovou vařím úplně bez smetany. Na nedělním obědě si všichni přidávali a recept jsem posílala i tetě Ručně foukané sklo, nezvyklé zabarvení a značka vtlačená do dna patří k tomu, co u starých kusů zvedá cenu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Připlatí se také za nezvyklé zabarvení. Modrý nebo jantarový odstín se u zavařovaček objevuje jen výjimečně, takže po něm sběratelé sahají nejraději. Úplně nejvýš stojí nejstarší způsob uzavírání, u kterého skleněné víčko přidržuje kovová drátěná spona. Zatímco běžný kus vynese sotva pár korun, za pěkně zachovalou starou sklenici padají klidně stovky. Vybrané modely se dostanou na tisíc až dva a špičkové kousky s neporušeným drátěným patentem překročí i hranici 2 500 korun. Cenu zvedají i celé soupravy v jednotném vzoru.
Poškození, které sběratele odradí
Sebevzácnější typ ztratí většinu ceny ve chvíli, kdy se poškodí. Sběratele odradí ulomený okraj, prasklina táhnoucí se stěnou i výraznější šrámy na povrchu. Hodnotu ubere i zašlý vodní kámen a zrezivělá spona, protože s nefunkčním uzávěrem už kus svůj smysl ztrácí.
Ošemetné je pouštět se do domácího opravování. Kdo prasklinu přelepí nebo sklo přeleští, obvykle si tím cenu srazí na nulu. Znalec totiž touží po nedotčeném originálu a amatérský zásah pozná okamžitě.
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Co u staré zavařovačky rozhoduje o ceně, přehledně shrnuje následující tabulka:
Zvyšuje hodnotu Snižuje hodnotu logo hutě nebo číslo formy vtlačené do dna odřený a naprasklý kus kolísavá síla stěn, bublinky ve skle a šev z formy ulomený okraj a prasklina ve stěně nezvyklé zabarvení, třeba modré nebo jantarové sklo výraznější šrámy na povrchu skleněné víčko s celou drátěnou sponou zašlý vodní kámen a zrezivělá spona celé soupravy v jednotném vzoru přelepené praskliny nebo přeleštěné sklo po domácí opravě Rekordy, které berou dech
Že jde vždycky jen o pár korun, rozhodně neplatí. V zahraničí padají u nejvzácnějších kusů úplně jiná čísla. Americká sklenice Van Vliet z 19. století se podle aukčního záznamu v roce 2007 vydražila za 23 500 dolarů, v přepočtu tedy zhruba za půl milionu korun.
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Vyráběla se jen pár let a dochovalo se jí mizivě, což z obyčejné nádoby na okurky udělalo klenot mezi sběrateli skla. Takové sumy jsou samozřejmě výjimka a u nás se běžný nález pohybuje v korunách až stovkách.
Než starou sklenici vyhodíte
Než starou zavařovačku odnesete do sběru, věnujte jí chvilku.
Otočte ji vzhůru dnem a podívejte se, jestli výrobce nezanechal ve skle nějakou značku. Prosviťte stěny i okraj, ať vám neuniknou prasklinky a odlomená místa. Nakonec prohlédněte víčko a sponu, jestli drží pohromadě a nezačaly rezivět. Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji 1 věcí, kterou umyjete a použijete zas
Jestli ve vás i po takové kontrole zůstane dojem, že máte v ruce letitý a netuctový originál, nespoléhejte na vlastní odhad a nechte kousek posoudit člověka, který starožitnému sklu rozumí. Snadno se totiž ukáže, že věc mířící do koše jinde někdo dlouho a marně shání.
Zdroje: https://www.nzm.cz/o-nas/aktuality/historie-zavarovaci-sklenice, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-sklenice-zavarovani-okurky-sberatelstvi-cena/, https://www.vitalia.cz/clanky/nejpouzivanejsi-zavarovacka-je-stale-model-z-minuleho-tisicileti/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/sklenice-od-horcice-cssr-sberatelstvi/, https://www.tiscali.cz/nemate-doma-tuhle-starou-zavarovacku-cesi-si-mysli-ze-patri-do-kontejneru-ale-sberatele-za-ni-vytahnou-klidne-i-2-500-kc-681451