Praha staví novou školu na Jahodnici, otevřít by se měla v září 2028

Praha staví novou školu na Jahodnici, otevřít by se měla v září 2028Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ZŠ Jahodnice – poklepání na základní kámen
Inspektoři České obchodní inspekce z jihočeského inspektorátu se letos opět vydali na českobudějovické...
Téměř měsíc po tragické bouřce na jezeře Most stále pokračuje pátrání po pohřešovaném devatenáctiletém...
Ve čtvrtek odpoledne kolem půl druhé došlo v Jablonci nad Nisou ke srážce osobního vlaku s autem na...
Přestavba patrového domu v pardubických Lánech na Důlku se chýlí ke konci. Rodinné Integrační Centrum tam...
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