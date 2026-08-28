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Praha staví novou školu na Jahodnici, otevřít by se měla v září 2028

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Praha 14 a hlavní město Praha odstartovaly výstavbu nové základní školy na Jahodnici. Slavnostního poklepání na základní kámen se zúčastnil primátor Bohuslav Svoboda spolu…
ZŠ Jahodnice – poklepání na základní kámen

ZŠ Jahodnice – poklepání na základní kámen

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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