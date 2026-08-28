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Sony oživuje legendární sluchátka WH-1000XM4 v nové verzi. Budou levnější, ale jedno zhoršení vás nemile překvapí

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Sony chystá na září 2026 model WH-1000XM4C za 250 eur, cca 6 000 Kč. Výdrž baterie ale klesla pod úroveň šest let starého originálu.
SONY bezdrátová sluchátka WH 1000XM4

SONY bezdrátová sluchátka WH 1000XM4

Zdroj: SONY
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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