Sony oživuje legendární sluchátka WH-1000XM4 v nové verzi. Budou levnější, ale jedno zhoršení vás nemile překvapí

Podle úniku německého serveru
WinFuture, který tvrdí, že viděl výňatky z datasheetu výrobce, Sony plánuje na 7. září 2026 uvést sluchátka WH-1000XM4C, odlehčenou reedici svých ikonických over-ear sluchátek WH-1000XM4 z roku 2020. Nejde o nástupce ani o novou generaci. Jde o návrat ke staršímu, kompaktnímu skládacímu designu s nižší evropskou cenou 249,99 eura oproti 379 eurům, za které se původní XM4 prodávala při startu. To zní jako výhra, jenže za nižší cenovku se platí konkrétním ústupkem. Výdrž baterie s aktivním potlačením hluku klesá z původních 30 hodin na 27 hodin. Bez ANC pak z 38 na 34 hodin. U reedice modelu, který měl šest let na to, aby se zlepšil, je krok zpět ve výdrži překvapivý. Proč se Sony vrací ke starému tvaru
WH-1000XM4 patří k nejprodávanějším bezdrátovým sluchátkům s ANC, jaká kdy Sony vyrobilo. Na české produktové stránce má model tisíce hodnocení i roky po uvedení a
Sony samo v rozhovoru s vývojovým týmem XM6 přiznává, že právě XM4 pomohla vybudovat pověst značky v oblasti potlačení hluku. Důležitý detail: novější XM5 opustila skládací konstrukci, což část uživatelů nesla těžce. U XM6 se Sony ke skládacímu mechanismu vrátilo a označilo to za reakci na „velmi žádanou“ funkci.
XM4C jdou stejnou cestou. Prakticky identický design, 40mm měnič, frekvenční rozsah 4–40 000 Hz, hmotnost 253 gramů. Kdo měl rád kompaktní tvar starých čtyřek, dostane ho zpět, a za méně peněz, než kolik stál originál při premiéře.
Co přesně se zhoršilo a koho to zasáhne
Hlavní ústupek je baterie. Tři hodiny s ANC a čtyři hodiny bez něj, to není katastrofa, ale na dlouhém letu nebo vícedenním výletě bez nabíječky se to projeví. Proč je výdrž kratší než u šest let starého předchůdce, únik nevysvětluje. Kapacita baterie ani metodika měření nejsou známé, takže cokoli dalšího by byla spekulace.
Druhý škrt je pravděpodobně NFC. Z uniklých renderů zmizelo logo na levé mušli, které u originálu signalizovalo párování přiložením telefonu. Pro uživatele iPhonů je to irelevantní, Apple NFC pro Bluetooth párování nevyužívá. Pro část androidové komunity, která si zvykla na párování jedním dotykem, jde o ztrátu pohodlí.
Zdroj fotografie: Roland Quandt / Winfuture.de SONY bezdrátová sluchátka WH 1000XM4
Paradoxně má ale XM4C jednu „modernější“ položku než dražší sourozenci: Bluetooth 6.0. Oficiální XM5 uvádějí verzi 5.2, XM6 pak 5.3.
Česká cenová realita převrací logiku
Při kurzu
ČNB 24,10 Kč za euro vychází uniklých 249,99 eura na zhruba 6 025 korun. Jenže tady začíná problém. Na Heurece se dnes WH-1000XM5 prodávají od 5 584 Kč, tedy levněji než přepočtená cena novinky. A XM5 nabízejí 30 hodin s ANC, 40 hodin bez něj a novější akustickou platformu.
Srovnání klíčových parametrů v českém kontextu:
Model Výdrž s ANC Výdrž bez ANC Bluetooth Cena v ČR (od) WH-1000XM4C (únik) 27 h 34 h 6.0 ~6 025 Kč* WH-1000XM5 30 h 40 h 5.2 5 584 Kč WH-1000XM6 30 h 40 h 5.3 8 756 Kč WH-1000XM4 (originál) 30 h 38 h 5.0 6 299 Kč
*orientační přepočet, česká cena nepotvrzena
Původní XM4 jsou navíc stále v prodeji, Sony CZ má aktivní nákupní stránku a české obchody je drží od 6 299 Kč. Cenový prostor pro XM4C je v Česku zkrátka úzký.
Pro koho XM4C dávají smysl, a pro koho ne
Pokud je pro vás klíčový kompaktní skládací tvar starých čtyřek a nechcete sahat po vlajkovém XM6 za téměř devět tisíc, XM4C mohou být zajímavá volba. Bluetooth 6.0 je bonus, který se může projevit v budoucí kompatibilitě.
Kdo ale řeší čistě poměr ceny a výdrže, měl by se podívat jinam. XM5 jsou v Česku dnes levnější a vydrží déle. A v širší konkurenci? Sennheiser Accentum Plus nabízí 50 hodin výdrže, JBL Live 770NC dokonce 50 hodin s ANC a až 65 bez něj. I Bose QuietComfort SC se svými 24 hodinami jsou blízko, a to za sluchátka s čerstvým designem.
Celý příběh stojí zatím výhradně na úniku, Sony model WH-1000XM4C oficiálně nepředstavilo. Pokud se ale čísla potvrdí, bude to zvláštní produkt: nostalgie za legendárním tvarem, zabalená do kompromisů, které český trh nemusí odpustit.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík