Sedm wattů na kilogram. Pogačar vyhrál čtvrtou etapu Vuelty způsobem, který se soupeřům počítat nechtělo

- Čtvrtá etapa měřila jen 104,8 kilometru, závodníci na ní ovšem nastoupali 3024 výškových metrů
- Pogačar zaútočil 50,5 kilometru před cílem, tedy zhruba o sedm kilometrů dřív než letos na Tourmaletu
- Šlo o jeho nejdelší vítězné sólo na Grand Tour v kariéře
- V celkovém pořadí vede o 3:21 před Rogličem, třetí Enric Mas ztrácí 3:32
- Do konce závodu zbývá sedmnáct etap
Taktika, která se obrátila
Francouzský tým Decathlon věděl, že etapa se čtyřmi stoupáními včetně Port d'Envalira k vyčkávání nesvádí. Už na prvním dlouhém výjezdu začal udávat tvrdé tempo, Sander De Pestel zmenšoval hlavní skupinu a připravoval půdu pro Felixe Galla, jednoho z kandidátů na pódium.
Fungovalo to přesně podle plánu, jen s jiným výsledkem, než tým čekal. Pogačarovi rychle ubývali pomocníci a před Beixalisem mu zůstal prakticky jen Jay Vine. Když i ten dokončil svou práci, ocitl se slovinský lídr sám za vláčkem Decathlonu.
Čekat na Gallův nástup nechtěl. „Nechtěl jsem zůstat izolovaný proti všem soupeřům na celkové pořadí, proto jsem zaútočil," vysvětlil po dojezdu na webu závodu.
Rakušan se jako jediný dokázal zachytit, jenže v háku vydržel jen několik stovek metrů. Během necelých pěti kilometrů měl Slovinec náskok téměř minutu a půl.
Čísla, která se počítají ze silnice, ne z wattmetru
Právě údaje z Beixalisu ukazují rozsah výkonu. Šestapůlkilometrové stoupání s průměrným sklonem 8,6 procenta zdolal za 17 minut a 34 sekund, průměrnou rychlostí přes 22 km/h. Dosavadní nejlepší srovnatelný čas překonal o víc než minutu.
Analýza serveru Domestique Cycling odhaduje jeho výkon zhruba na sedm wattů na kilogram. Nejde přitom o zveřejněná data z jeho wattmetru, ale o výpočet vycházející z délky, převýšení, rychlosti a předpokládané hmotnosti. V absolutních číslech vychází zhruba 410 až 475 wattů, přičemž rozpětí způsobuje neznámá závodní hmotnost, vítr, nadmořská výška a použitý model.
Na Coll d'Ordino jel podle stejné analýzy téměř na 6,8 wattu na kilogram a stíhací skupině, ve které byli Gall, Roglič, Mas, Sepp Kuss, Richard Carapaz i Oscar Onley, nadělil další minutu.
Tři minuty čtvrtý den
Na vrcholu Ordina činil rozdíl přibližně tři minuty, v jednu chvíli vyrostl až na 3:40. Pronásledovatelé část ztráty na závěrečném kopci stáhli, přesto dorazil Jarno Widar do cíle v Andoře 2:39 po vítězi.
Pogačar dokončil etapu v čase 2:40:35. Jeho cesta k červenému dresu přitom začala už vítězstvím v úvodní časovce v Monaku o devět setin sekundy, tedy prakticky u vlastního bytu, a pokračovala v etapě, kterou předčasně ukončily kroupy.
Sám mluvil o dni, jaký si nenaplánoval. „Když jsem viděl, že dokážu vytvořit odstup, pokračoval jsem. Bylo to těžké, ale byl to nádherný den," vyprávěl.
Vuelta má před sebou ještě sedmnáct etap. Sportovně ovšem dostala první zásadní ránu už čtvrtý den.
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