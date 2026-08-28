Bezpečný návrat z prázdnin. Policisté dnes zahájí rozsáhlé kontroly na silnicíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bezpečný návrat z prázdnin. Policisté dnes zahájí rozsáhlé kontroly na silnicích
Šestý ročník festivalu Varhanní Vysočina začne už v polovině září koncertem v Jihlavě. Alfred Habermann...
Šestice mužů si loni koupila přes čtyři tisíce litrů nafty. Cena 25 korun za litr byla výrazně nižší než u...
Třicet let filmů, objevů a setkání napříč generacemi letos slaví Mezinárodní festival dokumentárních filmů...
Humpolecké zastupitelstvo odvolalo na svém středečním jednání z funkce starostu města Petra Machka...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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