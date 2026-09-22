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Od doby kamenné po středověk. Trasa D55 u Přerova vydala tisíce nálezů

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Významné poznatky o vývoji osídlení oblasti střední Moravy přinesl archeologický výzkum na budoucí trase dálnice D55 Kokory – Přerov. Archeologové odkryli takřka dva tisíce sídlištních objektů, desítky hrobů různých kultur a odhalili i jednu dosud neznámou archeologickou lokalitu u Dluhonic.
Od doby kamenné po středověk. Trasa D55 u Přerova vydala tisíce nálezů

Od doby kamenné po středověk. Trasa D55 u Přerova vydala tisíce nálezů

Zdroj: Archeologické centrum Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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