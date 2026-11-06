Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Noční požární poplach na Šternbersku: plameny zasáhly střechy dvou domů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V noci ze čtvrtku na pátek zdolávalo devět jednotek hasičů požár, který se rozšířil na střechy dvou rodinných domů v Hnojicích. Zásah na Šternbersku probíhal ve 2. stupni požárního poplachu, příčinu zjišťuje vyšetřovatel.
Noční požární poplach na Šternbersku: plameny zasáhly střechy dvou domů

Noční požární poplach na Šternbersku: plameny zasáhly střechy dvou domů

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 06:51

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Olomoucké Vánoce ozdobí mohutný smrk. Na Horní náměstí poputuje z Paseky
Olomoucké Vánoce ozdobí mohutný smrk. Na Horní náměstí poputuje z Paseky
Doživotí za vraždu taxikářky v Šumperku? Žalobce navrhuje i zabezpečovací detenci
Doživotí za vraždu taxikářky v Šumperku? Žalobce navrhuje i zabezpečovací detenci

Výjimečný trest a zabezpečovací detenci navrhuje státní zástupce pro muže obžalovaného z vraždy taxikářky v...

Univerzita Palackého řeší problém s olovem ve vodě, kritici mluví o liknavosti
Univerzita Palackého řeší problém s olovem ve vodě, kritici mluví o liknavosti

V jedné z budov Univerzity Palackého v Olomouci byly naměřeny zvýšené hodnoty olova v pitné vodě, důvodem...

Rekordní zájem turistů o Olomoucký kraj: která místa lákala nejvíc lidí?
Rekordní zájem turistů o Olomoucký kraj: která místa lákala nejvíc lidí?

Stovku turistických cílů v Olomouckém kraji loni navštívilo celkem 2,618 milionu lidí, meziročně o téměř...

Patří na Rejvíz běžecký areál? Nesouhlas je velký, speciální web hasí požár
Patří na Rejvíz běžecký areál? Nesouhlas je velký, speciální web hasí požár

Ke třem tisícům se už blíží počet podpisů proti běžeckému areálu na Rejvízu na Jesenicku. Sdružení...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.