Noční požární poplach na Šternbersku: plameny zasáhly střechy dvou domů

Noční požární poplach na Šternbersku: plameny zasáhly střechy dvou domůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Noční požární poplach na Šternbersku: plameny zasáhly střechy dvou domůZdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Článek byl publikován 06.11.2026 06:51
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