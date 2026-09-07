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Komise pozastavila část dotací pro Agrofert. Stále řeší Babišův střet zájmů

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Dennívýzva
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Evropská komise zatím neproplatí 3,18 milionu eur z evropských dotací spojených s Agrofertem. Peníze pozastavila kvůli pokračujícímu prověřování, zda v případě holdingu nedochází ke střetu zájmů.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

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