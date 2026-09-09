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Střední a východní Evropa chce hrát první ligu v AI. Devět zemí spojuje síly

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Skupina devíti zemí střední a východní Evropy se v Praze dohodla na užší spolupráci v oblasti umělé inteligence (AI). Chtějí společně posílit svůj hlas v Bruselu, propojit výpočetní kapacity a přilákat nové investice. Region sází na svou průmyslovou základnu, technicky vzdělané pracovníky a rostoucí...
Střední a východní Evropa chce hrát první ligu v AI. Devět zemí spojuje síly

Střední a východní Evropa chce hrát první ligu v AI. Devět zemí spojuje síly

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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