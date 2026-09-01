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Temu a Shein stěhují sklady do Evropy. Cla je nezastavila, mění jejich byznys

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Čínské online platformy kvůli evropským clům mění svou strategii – své sklady budují přímo v zemích EU. Evropanům tím ušetří řadu problémů, zároveň ale mohou na unijním trhu ještě posílit.
čínské platformy, eshopy, clo, EU, Evropská komise, e-commerce, Temu, Shein, Čína

čínské platformy, eshopy, clo, EU, Evropská komise, e-commerce, Temu, Shein, Čína

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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