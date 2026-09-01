Temu a Shein stěhují sklady do Evropy. Cla je nezastavila, mění jejich byznys

Velké čínské online platformy pro prodej levného oblečení nebo elektroniky kvůli evropským clům mění svou strategii – své sklady budují přímo v zemích EU. Evropanům tím ušetří řadu problémů, zároveň ale mohou na unijním trhu ještě posílit.
Evropa řešila obrovský problém přílivu miliard levných zásilek z čínských e-shopů, především z Temu, Sheinu a AliExpressu. Zahlcovaly celní úřady, nízkou cenou drtily evropskou konkurenci, často s sebou přinášely rizika pro spotřebitele a zatěžovaly životní prostředí – jak horou nezpoplatněného obalového materiálu, tak svou uhlíkovou stopou při letecké přepravě.
Trend se však podařilo zpomalit. Od 1. července letošního roku Evropská unie zrušila bezcelní výjimku pro zásilky do 150 eur a zavedla dočasné clo ve výši 3 eur za každou kategorii výrobku v zásilce.
Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie, by se měl nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dohody o reformě celního kodexu EU.
Propad zásilek o desítky procent
Tento krok už má výrazné dopady. Například v Polsku klesl objem proclených malých zásilek o 50 %, v Litvě chodí z Číny až o 70 % balíčků méně. Čeká se také významný pokles letecké e-commerce nákladní dopravy do EU, některé odhady mluví až o 35 %.
„Jeví se, že zrušení celní výjimky zatím dovozy ze třetích zemí poměrně výrazně snížilo. Konkrétně z čínských tržišť se obrat oproti červenci 2025 propadl minulý měsíc (červenec) o více jak polovinu. Je ale brzy na to, abychom odhadovali dlouhodobé dopady,“ řekl nedávno k situaci v Česku výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška.
Pokud jde přímo o čínské platformy, data z července 2026 říkají, že Temu přišlo o 50 % prodejů a o 38 % tržeb, AliExpress o asi 37 % prodejů a Shein o 15 %. Průměrná hodnota košíku u Temu a AliExpress stoupla asi o třetinu, protože zákazníci kupují méně levných drobností a raději dělají větší objednávky.
Z pohledu Evropanů znamená clo zvýšení cen pro koncové zákazníky. Zároveň ale došlo k vyrovnání podmínek pro domácí maloobchodníky a e-shopy, protože se omezila nekalá konkurence.
Obcházení poplatků? Ano i ne
Čínské platformy se na nová evropská pravidla postupně adaptují. Shein a Temu rychle budují velkosklady v EU, hlavně v Německu, Polsku a Nizozemsku. Vyhnou se tak paušálnímu clu 3 eura i dalšímu plánovanému EU poplatku (handling fee). Ten by měl činit asi 2 eura a začít platit od listopadu. Za úkol má pokrýt reálné náklady celních úřadů na zpracování obrovského množství malých e-commerce zásilek.
V rámci nové strategie platforem se zboží dováží hromadně – místo tisíců malých zásilek převážených letecky je jedna velká, která může dorazit například v kontejneru po moři. Proclí se jednou jako komerční dovoz a až potom se jednotlivé položky odesílají z evropských skladů jako vnitrounijní zásilky. U zásilek ze skladů v EU má být nový poplatek jen 0,5 eura.
Komisi to nevadí, naopak
Evropská komise, která má na starosti obchodní a celní pravidla pro celou EU, s tímto scénářem počítala. Záměrně navrhla systém (2 eura vs. 0,5 eura), který motivuje platformy k budování skladů v EU a k hromadnému dovozu. Unijní skladiště tedy nevnímá jako obcházení cel, ale jako žádoucí adaptaci.
Platformy totiž sice stále dovážejí čínské zboží, ale platí za něj clo a daně při vstupu do EU, což dosud často neplatilo. Zároveň se snižuje počet problematických malých zásilek, které zahlcovaly celníky, a usnadňují se různé kontroly, například pokud jde o zdravotní nezávadnost zboží. Další benefity zahrnují snížení uhlíkové stopy – přechod z letecké dopravy individuálních balíčků na hromadný dovoz přes moře nebo železnici v kombinaci se silniční distribucí v EU snižuje celkové emise.
Komise tedy nechtěla čínské platformy z Evropy vytlačit, ale změnit jejich byznys model na takový, který je pro celní a dozorové orgány zvládnutelný a bezpečnější. Zároveň je systém spravedlivější vůči evropským firmám a nevystavuje spotřebitele tak velkým rizikům.
Číňané mohou ještě posílit
Všechno ale nemusí být jen růžové, jeden negativní dopad se objevit může, upozorňují některá média a analytici. Z velkých čínských platforem se mohou stát silnější a konkurenceschopnější hráči více zakořenění v EU.
Přesun do Evropy totiž výrazně zkrátí dodací lhůty zboží a může zlepšit zkušenosti zákazníků, protože platformy mohou začít spolupracovat s lokálními dodavateli a působit tak důvěryhodněji a více „evropsky“.
Zároveň mají obrovský kapitál potřebný k tomu, aby mohly rychle vybudovat vlastní infrastrukturu. Evropské konkurenty jako Allegro nebo Zalando tak patrně čeká tuhý boj o zákazníky.
Miliardy zásilek převážně z Číny zaplavují Evropu a přináší s sebou řadu problémů, jako jsou zdravotně závadné zboží, manipulace zákazníků, ekologická zátěž nebo nekalá konkurence. Evropané si s tím zatím moc nevědí rady.