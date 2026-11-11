Zápach z londýnské řeky byl tak strašný, že přiměl politiky jednat. Léto roku 1858 navždy změnilo podobu města

V polovině 19. století už byl Londýn obrovským městem s více než dvěma a půl miliony obyvatel. Jeho populační růst ale předběhl možnosti staršího odvodnění. V mnoha domech se využívaly žumpy a jejich vyvážení bylo samostatnou službou. Současně se šířily splachovací toalety, které zvyšovaly objem vody a splašků proudících do městských stok. Ty se na mnoha místech vyprazdňovaly do menších vodních toků a nakonec do Temže. Přímo u břehů tak vznikala směs odpadních vod, organických nečistot a usazenin. Město dlouho fungovalo v systému, který už neodpovídal počtu jeho obyvatel.
Teplé počasí proměnilo řeku v otevřenou stoku
Horké a poměrně suché léto 1858 vystupňovalo dlouhodobý problém. Nižší průtok řeky a vysoké teploty umožnily intenzivnější rozklad organického odpadu a zápach se šířil daleko od břehů. Pro obyvatele to znamenalo potíže při bydlení a práci, ale také nepříjemné prostředí na cestách přes mosty či kolem nábřeží. Nešlo o situaci, která by se objevila bez předchozího varování. Znečištění Temže a související zdravotní rizika byla známá už dříve. V roce 1858 však pach zasáhl i místa, kde sídlili lidé schopní rychle rozhodovat o veřejných investicích.
Zvlášť silně zápach pronikal do okolí parlamentu stojícího přímo u řeky. Pokusy tlumit jej ošetřením závěsů a textilií chlorovým vápnem měly pouze omezený účinek. Poslanci tak na vlastním pracovišti pocítili problém, s nímž se obyvatelé chudších čtvrtí potýkali dlouhodobě. Tato okolnost sehrála v politickém rozhodování velkou roli. Složitý projekt kanalizace, pro který se dříve obtížně hledaly peníze, najednou získal neobvykle rychlou podporu.
Strach z nemocí se mísil s omylem o jejich příčině
Londýn měl za sebou závažné epidemie cholery. Mnoho současníků nemoc spojovalo se škodlivými výpary a zkaženým vzduchem, tedy s takzvanými miasmaty. Lékař John Snow přitom už při epidemii roku 1854 prověřoval jinou cestu nákazy. Porovnával úmrtí v Soho, zjišťoval, odkud nemocní brali vodu, a pozornost soustředil na pumpu v Broad Street. Místní představitele přesvědčil k odstranění její rukojeti, k němuž došlo 8. září. Tento praktický zásah ale neznamenal, že by všichni lékaři okamžitě přijali jeho vysvětlení. O původu cholery se dál vedly spory.
Rozdíl mezi oběma výklady měl zásadní význam. Odstranit zápach nebylo totéž jako zabránit kontaktu splašků s vodou, kterou lidé pili. Průhledná voda bez silného pachu mohla být nebezpečná, zatímco samotný nepříjemný vzduch nebyl mechanismem přenosu cholery. Politický tlak roku 1858 tak vycházel částečně z nesprávné představy o nemoci, přesto vedl k užitečnému stavebnímu řešení. Neměla vzniknout jen další lokální odvodňovací strouha, ale soustava schopná zachytit odpadní vody z rozsáhlých částí metropole a odvést je mimo hustě obydlené centrum.
Nová kanalizace vznikala jako rozsáhlá síť tunelů
Hlavním inženýrem nového systému byl Joseph Bazalgette, který se kanalizačním řešením zabýval už před krizovým létem. Plán propojoval menší stoky s velkými zachytávacími sběrači a vedl splašky dál na východ po směru Temže. Součástí byly čerpací stanice v Deptfordu, Crossness a Abbey Mills. Čerpadla pomáhala tam, kde nestačil přirozený spád terénu. Nové hlavní stoky měřily přibližně 82 mil, tedy 132 kilometrů, a navazovala na ně mnohem rozsáhlejší síť místního odvodnění. Velká část soustavy se skrývala pod běžnými ulicemi, zatímco velké čerpací objekty byly viditelnými stavbami.
Výstavba podél řeky změnila také povrch města. Nábřežní konstrukce poskytly prostor pro stoky a současně umožnily získat nové plochy pro dopravu a veřejná prostranství. V některých úsecích se práce propojovaly i s vedením podzemní železnice. Nová kanalizace byla slavnostně uvedena do provozu v roce 1865, rozsáhlé dokončovací práce ale pokračovaly do roku 1875. Oproti osmnácti dnům potřebným k politickému schválení šlo o mnohaletou stavební činnost. Pod jednu událost označovanou Velký smrad tak spadá krátká letní krize, zatímco její technické řešení se rozvíjelo ještě dlouho po odeznění nejhoršího zápachu.
Systém zprvu splašky především přemísťoval, nikoli čistil způsobem známým z moderních čistíren. Výpusti se posunuly po toku řeky a využívaly její odlivové poměry, aby se odpad nedostával zpět do centra stejným způsobem jako dříve. Zlepšení poměrů v jedné části Londýna proto neznamenalo, že veškeré znečištění zmizelo. Další rozvoj musel řešit také nakládání s odpadem na konci stok a bezpečnost zásobování vodou. Základní změna však byla zásadní: jednotlivé městské ulice přestaly být odkázány jen na místní odtok a staly se součástí společně navržené infrastruktury.
Síť z viktoriánské doby zůstala základem města
Změnu přístupu k nemocem dobře vystihuje i osud Johna Snowa. Zemřel 16. června 1858, tedy v době, kdy se Londýn dostával do nejznámější zápachové krize, a dlouhodobé výsledky nové kanalizace už neviděl. Jeho práci dnes v Soho připomíná replika pumpy v Broadwick Street, někdejší Broad Street. Bazalgettovo dílo naproti tomu zůstává z velké části skryté pod zemí a některé jeho stoky dál slouží městu. Lékařské dokazování a stavební řešení postupovaly odlišnými cestami. Pro ochranu obyvatel se nakonec musely spojit: nestačilo vybudovat tunel, bylo také potřeba pochopit, proč se pitná voda nesmí setkávat se splašky.
Použité zdroje: londonmuseum.org.uk, rmg.co.uk, londonmuseum.org.uk, cdc.gov, londonmuseum.org.uk