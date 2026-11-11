Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zápach z londýnské řeky byl tak strašný, že přiměl politiky jednat. Léto roku 1858 navždy změnilo podobu města

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V létě roku 1858 se zápach z londýnské Temže stal tak nesnesitelným, že zasahoval přímo do jednání britských poslanců. Řeka, do níž se dlouhá léta dostávaly splašky z rychle rostoucí metropole, při horkém a suchém počasí silně zapáchala a kolem břehů se hromadily nečistoty. Závěsy u parlamentu se pokoušeli ošetřovat chemickými prostředky a politici během pouhých osmnácti dnů schválili zákon potřebný k financování rozsáhlé kanalizace. Událost známá jako Velký smrad urychlila projekt, který se dříve nedařilo prosadit. Jeho stavby změnily nejen podzemí, ale také podobu londýnských nábřeží.
Zápach z londýnské řeky byl tak strašný, že přiměl politiky jednat. Léto roku 1858 navždy změnilo podobu města

Zápach z londýnské řeky byl tak strašný, že přiměl politiky jednat. Léto roku 1858 navždy změnilo podobu města

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 04:21

Reklama
Další články z Trendy svět
Vánoční trhy letos přicházejí s překvapením. První už otevřely a ceny některých dobrot návštěvníky zaskočí
Vánoční trhy letos přicházejí s překvapením. První už otevřely a ceny některých dobrot návštěvníky zaskočí
Češi mohou v listopadu vyrazit na úřad úplně zbytečně. Nové omezení platí po celé republice
Češi mohou v listopadu vyrazit na úřad úplně zbytečně. Nové omezení platí po celé republice

Lidé, kteří potřebují vyřídit sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti nebo jiné záležitosti na úřadu...

Portugalsko čekají další silné deště. Na západním pobřeží mají vlny dosahovat až pěti metrů
Portugalsko čekají další silné deště. Na západním pobřeží mají vlny dosahovat až pěti metrů

Pobyt v pevninském Portugalsku může v příštích dnech zkomplikovat silný déšť i rozbouřené moře. Další...

Hvězda Ulice Ljuba Krbová zažila chvíle hrůzy. Přiznala strach o život a nepříjemný zážitek
Hvězda Ulice Ljuba Krbová zažila chvíle hrůzy. Přiznala strach o život a nepříjemný zážitek

Herečka Ljuba Krbová (68), kterou televizní diváci znají především jako Aničku ze seriálu Ulice, prožila...

Česko čeká nepříjemná změna počasí. Jeden den ale přinese výrazný obrat
Česko čeká nepříjemná změna počasí. Jeden den ale přinese výrazný obrat

Českou republiku čeká týden s častými mlhami, deštěm a teplotami, které v noci klesnou pod bod mrazu. Na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.