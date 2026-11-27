Neznámý obyvatel známé jeskyně
Denisova jeskyně v Altaji se proslavila především díky nálezu pozůstatků lidí, kteří patřili k dosud neznámé vývojové větvi. Genetika tehdy ukázala, že i nenápadný úlomek kosti může rozšířit lidský rodokmen. Podobný princip teď vědci využili u zvířecích pozůstatků. Analýza dávné DNA odhalila kopytníka označovaného jako „yak X“, kterého nebylo možné spolehlivě rozpoznat jen podle vzhledu fragmentů.
Studie v časopise Current Biology představila dvacet jaderných genomů získaných z nálezů z Denisovy jeskyně a dalších asijských lokalit. Jejich stáří pokrývá období delší než dvě stě tisíc let. Genetické srovnání ukazuje samostatnou vyhynulou vývojovou větev, která se od předků dnešních jaků začala oddělovat nejméně před 400 tisíci lety.
Když kost nedokáže říct, komu patřila
Archeologové často nacházejí úlomky, na nichž nejsou patrné znaky umožňující snadné druhové určení. U velkých přežvýkavců mohou být fragmenty různých příbuzných zvířat velmi podobné. Dávná DNA však uchovává mnohem víc informací o příbuznosti než pouhý tvar kosti. Pokud se ji podaří izolovat a správně porovnat, může z anatomicky nejasného nálezu vzniknout doklad dosud nerozpoznané větve života.
Výzkum zároveň ukázal populační změny, které během pleistocénu tuto linii postihly. Genetická rozmanitost i početnost se měnily a v určitém období pravděpodobně klesaly. Proč zvíře nakonec zmizelo, ale neumíme vysvětlit jedinou příčinou. Mohly se kombinovat změny prostředí, početnosti i konkurence dalších býložravců.
Lovili ho denisované?
Je lákavé spojit neznámého kopytníka s lidskými obyvateli jeskyně. Časové překryvy dávných populací takovou možnost připouštějí, ale z genetického rozboru zvířecích kostí nelze vyvodit, že denisované tento druh lovili. K tomu by byly potřeba další archeologické důkazy, například jednoznačné stopy opracování nebo související nálezy.
Nejsilnější část celého objevu tedy neleží v představě pradávného lovu, ale v tom, co nám unikalo při tradičním studiu fosilií. Pleistocenní Asie hostila více velkých savců, než odpovídalo dosavadním přehledům. A svět, v němž žili naši dávní příbuzní, byl zřejmě rozmanitější, než by naznačily samotné vitríny s velkými kostrami.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Current Biology – Ancient genomes reveal an extinct bovine species from mid-latitude Asia [2]