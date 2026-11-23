Na podzim 2007 stál majitel zámku Zbiroh Jaroslav Pácha před rozhodnutím, které by většina lovců pokladů učinila bez váhání. Měl před sebou tajnou štolu, jasné stopy po SS a výsledky radaru, které ukazovaly něco kovového a pravidelně rozmístěného. Přesto ustoupil. Pokud by za uzávěrou skutečně ležely nástražné systémy, mohla by se podle jeho slov „půlka zámku“ ocitnout na zbirožském náměstí. Riziko odmítl nést, a protože boční vrt by spolkl desítky milionů korun, nechal štolu být. Platí to dodnes. Váhu celého příběhu přitom nenese jediná legenda o pokladu. Drží ho řetěz ověřených indicií, které do sebe zapadají až nepříjemně dobře.
Falešné dno z jaspisu a betonu: co záchranáři objevili v roce 2006
Studna na zámku Zbiroh v okrese Rokycany patří k technickým unikátům. Česká asociace hydrogeologů ji se 163 metry řadí na první místo mezi studnami u nás. Šachta se cestou dolů proměňuje: prvních 20 metrů je kruhová, níže přechází v obdélník o rozměrech 2,20 × 2 metry a od 81. metru ji drží dřevěné bednění. Podle vedoucího expozice Martina Caletky se navíc postupně stáčí do šroubovice. Stavitelé tím patrně zpevňovali stěny v tvrdém buližníku.
Vyklízení začalo krátce poté, co zámek opustila armáda. Ta jej spravovala od roku 1948 do dubna 2004 a sídlili tu zpravodajci i 6. polní nemocnice. O místě se proto dlouhá desetiletí raději nemluvilo. V květnu 2004 objekt za pět milionů korun koupila společnost Gastro Žofín spojená s Páchou a o rok později se otevřel první prohlídkový okruh.
V roce 2006 narazil záchranný průzkumný tým Musado v hloubce kolem 110 metrů na dno, které se dnem jen tvářilo. Oldřich Šelenberk, šéf firmy SCSA Security, jež práce prováděla, tehdy deníku Právo popsal, že jde s největší pravděpodobností o železobetonovou přepážku vyplněnou jaspisovými kameny. Ty měly vytvořit dojem přirozeného konce šachty. Za umělou uzávěrou se otevírala štola. Podrobnější průzkum se zastavil hned na začátku a další krok měli udělat až pyrotechnici.
Kdo přepážku vybudoval, žádný dokument jménem neuvádí. Okolnosti ale směřují jedním směrem. Zámek od roku 1943 sloužil jako štáb SS a všechno, co ze šachty do té doby vyšlo, neslo německou stopu.
Kovová síť za kaolinem a strach z rtuťových min
Rozhodující zprávu přinesl
Radiožurnál 17. října 2007. Ke štole se podle něj dá dostat přes železobetonovou přepážku a vrstvu kaolinu, který funguje jako vodotěsná ucpávka. Radarový průzkum za touto hmotou odhalil síť kovových, rovnoměrně rozmístěných předmětů.
„Radary ukázaly síť kovových předmětů, ale nikdo nedokáže říct, co to je,“ řekl tehdy Pácha. Vlastní výklad nabídl vzápětí: nejspíše rtuťové miny. Rtuťový spínač patří k iniciačním prvkům výbušných zařízení, které reagují na náklon nebo pohyb. Studijní materiály Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava ho uvádějí právě v souvislosti s nástražnými systémy. Kdo by do takového prostoru vnikl, mohl by ho spustit pouhým otřesem.
Fyzicky potvrzené miny chybějí, protože k nim dosud nikdo nesáhl. Pravděpodobnost ale výrazně zvyšuje souhra okolností. Prázdnou šachtu nikdo nemaskuje železobetonem, nepřikrývá ji kamením napodobujícím dno a neutěsňuje kaolinem. Podle nás tahle pečlivost naznačuje, že za uzávěrou leží něco, na čem jednotkám SS v posledních týdnech války opravdu záleželo. Mohlo jít o dokumenty, zbraně, technické zařízení či únikovou cestu, ale stejně tak o věci, které by byly kompromitující. Pravidelná kovová struktura pak do představy o zabezpečení zapadá podezřele hladce.
Majitel zvažoval i jinou cestu. Štolu by bylo možné zpřístupnit bočním vrtem, který by obešel přepážku. Náklady však odhadl na desítky milionů korun. Kdo by takový zásah zaplatil, se nikdy neřešilo.
Osm beden SS a zbraně ze dvou epoch: co už studna vydala
Indicie se neopírají jen o radar. Šachta od roku 2005 postupně vydávala předměty, které by si nikdo nevymyslel. Podle Radiožurnálu z ní pracovníci vyzvedli osm beden dokumentů SS, razítka i psací stroj. Vše leželo zasypané kmeny stromů, železnými trámy a sutí. Při práci se spouštěli na laně a vzduch hlídala elektronická sonda. Opatrnost tu měla tradici: při čištění v 18. století zemřel jeden z důlních pracovníků na otravu plyny.
ČTK v červnu 2005 informovala o seznamech povýšených, nemocných a padlých nacistů. Část z nich si k prověření převzalo ministerstvo vnitra. Mezi nálezy se objevily i zbraně ze 17. století a z druhé světové války. Právo o rok později psalo také o zhruba dvacítce uloupených starých zbraní a nacistických tiskovinách, například věstnících a sbírkách zákonů.
Teprve nad touto pevnou vrstvou se rozkládají legendy. iDNES v roce 2009 citoval Páchu, který převyprávěl pamětnickou verzi: dva týdny před koncem války mělo u Zbiroha přistát německé letadlo. Příslušníci SS z něj údajně vyložili 15 až 20 beden a odvezli je na zámek. Co obsahovaly a kde skončily, nikdo neověřil. Tutéž vrstvu dnes využívá i provozovatel zámku, když prohlídku spojuje s tajemstvím Jantarové komnaty.
Zbiroh, Štěchovice, Černé jezero: tři podoby nacistické skrýše
Česká poválečná mytologie zná více míst, kde se mělo ukrývat dědictví Třetí říše. Zbiroh mezi nimi zaujímá zvláštní pozici.
Lokalita Co se stalo Míra doložení Štěchovice (Hradištko) 11. února 1946 Američané vyzvedli ze šachty zajištěné výbušninami 30 beden písemností Prokázaný nález, archiv posloužil i v procesu s K. H. Frankem Černé jezero V roce 1964 rozvědka s Pohraniční stráží „objevila“ bedny v rámci akce Neptun Zpravodajská mystifikace Zbiroh Ve studni ležely dokumenty a zbraně SS, za betonem a kaolinem zůstává štola Nálezy doložené, obsah štoly neznámý
Štěchovický případ, který připomněl
Radiožurnál k 80. výročí vyzvednutí archivu, ukazuje, že nacisté skutečně ukrývali dokumenty do šachet a zajišťovali je trhavinami. Právě tento precedens dává zbirožské obavě váhu. Černé jezero zase dokládá, jak snadno se z bedny pod hladinou stane politický nástroj. Na Zbirohu spatřily denní světlo skutečné nálezy, a přesto poslední komora zůstává zavřená. Proto tamní příběh působí o tolik naléhavěji než většina podobných legend.
Unikátní je také samotná šachta. Hydrogeologický přehled uvádí u hradu Helfštýn 150 až 160 metrů a u Hukvald 140 metrů, takže zbirožských 163 metrů obě hradní studny překonává.
Prohlídka nejhlubší studny v Česku: ceny, cesta a bezpečnost
Studnu si lze prohlédnout v rámci
Hradního okruhu, jediné cesty, jak se k ní návštěvník dostane. Prohlídka trvá hodinu a probíhá výhradně s průvodcem. Část nálezů po nacistech, tedy spisy štábů SS, kancelářské potřeby a zbraně, je k vidění v expozici. Zbytek dokumentů zůstal ministerstvu vnitra. Plné vstupné: 290 Kč Studenti a senioři: 190 Kč Děti 6 až 15 let: 120 Kč Rodinné vstupné: 680 Kč Letní časy okruhu: 11:00 a 15:00 Otevírací doba: celoročně denně, návštěvnické centrum 10:00 až 18:00, poslední prohlídka v 17:00
Z Prahy se autem jede po D5 ke sjezdu 41 Zbiroh/Cerhovice a pak zhruba 7 kilometrů k zámku. Totéž platí v opačném směru z Plzně. Vlakem se z Prahy dostanete zhruba za hodinu do Kařezu, odkud některé spoje navazují autobusem na zastávku U Slunce. Od ní zbývá asi kilometr pěšky. Ceny a časy se mohou měnit, před cestou se proto vyplatí ověřit je na webu zámku.
Případné nástrahy se týkají výhradně prostoru za kaolinovou uzávěrou. Návštěvník vidí hrdlo šachty z bezpečné trasy, daleko od míst, kam se dosud žádný průzkumník nevydal. Nebezpečí by vzniklo až při technickém zásahu do štoly, ne při pohledu do hlubiny.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková