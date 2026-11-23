Kop, po kterém se ještě postavil na nohy
Tipsport Cage Game 2 je soutěžní projekt české organizace OKTAGON MMA pro začínající bojovníky. Z oficiální karty turnaje redakce MMAmag vyčetla, že finálový večer se konal 11. listopadu 2026 v brněnské hale Bobyhall a že Janečka na něm nastoupil ve welterové váze proti Tomáši Skalickému; u obou je uvedená profesionální bilance 0-0-0.
Jak ten okamžik prožil, popsal Janečka ve videu z 22. listopadu 2026, které přinesl server Ruik.cz. „V zápase byl moment, kdy mi dal soupeř push kick, tím mě úplně odkopl, já jsem spadl, pak jsem vstal, dostal jsem jiný úder a spadl jsem znovu,“ řekl. A hned dodal to podstatné: „Šílené na tom je, že od momentu, kdy jsem dostal push kick, už mi vlastně nejelo srdce.“
Že to není nemožné, potvrzuje obecný rámec. Po nárazu do hrudníku může podle American Heart Association člověk ještě několik sekund zůstat aktivní, než zkolabuje. Sám Janečka přitom tvrdí, že od toho kopu po návrat srdeční činnosti uběhly přibližně čtyři minuty. A právě tohle číslo má v kardiologii tvrdou hranici.
Čtyři minuty padnou doprostřed rozhodujícího okna
„Plus mínus čtyři minuty jsem byl v podstatě mrtvý, to znamená, že jsem si prodělal klinickou smrt,“ popsal Janečka ve stejném videu. „Byl jsem vypnutý čtyři minuty, což je extrémně na hraně,“ dodal. Jde o jeho vlastní odhad, ne o údaj ze zdravotnické dokumentace.
American Heart Association uvádí, že nejlepší šanci na přežití má postižený tehdy, když se defibrilátor použije do 3 až 5 minut, a současnou míru přežití u komoce srdce odhaduje nad 50 procent. iDNES napsal, že v hale šel do akce defibrilátor i adrenalinová injekce a že stav se podařilo stabilizovat přibližně po pěti minutách.
|Údaj
|Čas
|Zdroj a datum
|Zástava srdce podle Janečky
|přibližně 4 min
|Janečka, video 22. 11. 2026
|Doporučené okno pro defibrilátor
|3 až 5 min
|American Heart Association
|Stabilizace stavu v hale
|přibližně 5 min
|iDNES, 12. 11. 2026
Janečkova hodnota leží uvnitř intervalu, ve kterém se o přežití podle American Heart Association rozhoduje. Není to odhad jeho šance ani hodnocení zásahu zdravotníků, jen postavení tří časů vedle sebe.
Jedenáct dní mezi krátkým vzkazem a celým příběhem
Krátce po turnaji se Janečka ozval na Instagramu a podle iDNES v příspěvku poděkoval všem, kdo se podíleli na jeho záchraně. Detaily tehdy říkal někdo jiný. Norbert Bidrman, šéf zdravotnického týmu, který zákrok v kleci vedl, pro iSport 12. listopadu 2026 uvedl, že došlo k zástavě srdce a že příčina se teprve zjišťuje.
O jedenáct dní později už mluvil bojovník sám a pojmenoval i diagnózu. „V lékařské zprávě z nemocnice mám jako diagnózu napsanou komoci srdce, což je zástava srdce po úderu do hrudníku,“ řekl ve videu. Lékařskou zprávu nikdo nezveřejnil, platí tedy jen to, co o jejím obsahu uvedl Janečka.
V témže videu tvrdil, že od roku 1980 do roku 2024 bylo popsáno pět set takových případů a že šance na přežití je 50 procent. V přehledu Revisiting Commotio Cordis, který v roce 2026 vyšel v odborném časopise Journal of the American Heart Association a do kterého redakce MMAmag nahlédla, je ovšem uvedeno 434 publikovaných případů. Na otázku, co ty čtyři minuty udělaly s jeho tělem, má Janečka odpověď, která se nedá ověřit nikde jinde než u jeho lékařů.
Co se o jeho návratu dá doložit
ANALÝZA „V podstatě mi nic není, nemám ani po resuscitaci pohmožděná žebra,“ popsal bojovník svůj stav ve videu z 22. listopadu 2026. Ve veřejně dostupném materiálu American Heart Association redakce MMAmag našla jiný rámec: komoce srdce nevzniká na podkladě srdečního onemocnění, přesto mají přeživší absolvovat kompletní kardiologické vyšetření včetně elektrokardiogramu, echokardiogramu nebo zátěžového testu a návrat k zátěži řešit s lékařem. Pocit a vyšetření nejsou totéž.
K 23. listopadu 2026 je veřejně doložené jedno: popis bojovníka a práce zdravotníků v hale. Mimořádnou prohlídku po bezvědomí sportovce přitom předpokládá i vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Tělo tehdy zápas doběhlo, srdce ne, a o tom, kdy se Janečka vrátí do klece, nerozhodne jeho pocit, ale kardiolog.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Janečka poprvé podrobně popsal chvíli, kdy mu v kleci stálo srdce. Čtyři minuty jsem byl v podstatě mrtvý
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek