V hale doznívala výhra Jakuba Batfalského a lidé se chystali na to, kvůli čemu si lístky kupovali. Reflektory, nástupovka, dva muži a pás lehké váhy. Do klece místo toho prošel Ondřej Novotný, promotér OKTAGONU MMA, a začal mluvit o zprávě ze zákulisí. Mateusz Legierski se při rozcvičování zranil a mířil do nemocnice. Titulový zápas se nekonal. Co je na zranění šampiona skutečně potvrzené a co bude dál s pásem, dohledala redakce MMAmagu v oficiálních materiálech organizace.
Místo nástupovky přišel do klece mikrofon
Turnaj OKTAGON 98 se odehrál 21. listopadu 2026 v třinecké aréně a vrcholit měl titulovým zápasem lehké váhy, tedy kategorie do 70,3 kg. OKTAGON MMA je česko-slovenská organizace bojových sportů, která pořádá turnaje i v Německu a Španělsku. Oznámení padlo na konci karty, po duelu Jakuba Batfalského s Aytonem De Paepem. Přesné znění Novotného slov zveřejnilo Káóčko.
„Dámy a pánové, teď bychom se za normálních okolností posunuli k hlavnímu titulovému klání mezi Legierskim a Buchingerem. Nicméně dnes nemáme úplně štěstí, protože před pár minutami jsme dostali zprávu ze zákulisí, že když se Mateusz rozcvičoval, utrhl si zadní stehenní sval a nyní už je na cestě do nemocnice,“ řekl podle Káóčka divákům Novotný. Vzápětí doplnil: „Nemohl vůbec chodit a byl ve velkých bolestech. Tím pádem je tento zápas zrušen.“
Titulový zápas tak podle oficiální stránky turnaje skončil zrušením. Bez jediné odbojované vteřiny. Rozpadl se přitom střet dvou odlišných kariér a nejlíp to ukazují čísla z profilů obou mužů.
Mezi šampionem a vyzývatelem leželo deset let a čtyřicet zápasů
Mateusz Legierski, 30letý Polák z lehké váhy, přijel do Třince jako šampion s bilancí 14 výher, 2 prohry a 0 remíz. Proti němu měl nastoupit Ivan „Buki“ Buchinger, 40letý Slovák vedený v žebříčku organizace jako vyzývatel číslo 1, s bilancí 46 výher, 10 proher a 0 remíz. Podle oficiálního profilu drží Buchinger v kariéře tituly Cage Warriors, M-1 Global i OKTAGONU.
Z profilů obou zápasníků na webu organizace, do kterých redakce MMAmagu nahlédla, plyne rozdíl, jaký titulové zápasy nabízejí málokdy: součet bilancí dává Legierskimu 16 profesionálních zápasů a Buchingerovi 56.
|Údaj
|Mateusz Legierski
|Ivan Buchinger
|Věk
|30
|40
|Bilance
|14-2-0
|46-10-0
|Profesionálních zápasů celkem
|16
|56
Čtyřicet zápasů a deset let věku rozdílu. O tom, co se v zákulisí stalo, přitom veřejně zaznělo jen několik vět a za nimi začíná prostor, kam se bez oficiálního vyjádření jít nedá.
Zraněný sval, bolesti, nemocnice. A pak ticho
Veřejně potvrzené je zranění zadního stehenního svalu, transport do nemocnice a odstoupení ze zápasu. Oficiální výsledkový text OKTAGONU uvádí, že si šampion utrhl hamstring v šatně a titulová bitva se nekonala; příspěvek organizace na síti X, který citovaly Káóčko a server MiddleEasy, mluví o zranění při rozcvičení a převozu do nemocnice. Rozsah poškození, operace ani délka pauzy potvrzené nejsou.
Informace tak k 23. listopadu 2026 zůstává ve fázi oznámení organizace. Redakce MMamag.cz kontaktovala tiskové oddělení Oktagonu s žádostí o podrobnosti. Podle jejich vyjádření dnes bojovník podstoupí vyšetření magnetickou rezonancí a poté se rozhodne o dalším postupu.
Sportovní obsah večer měl. Batfalský zdolal De Paepa rozhodnutím rozhodčích, Veronika Smolková udolala Ivanu Petrovićovou a Ondřej Raška přejel Ahmeta Rasima Palu, oba jednomyslně na body. Tomáš Mudroch ukončil Jasona Poneta submisí v 1. kole v čase 0:28, podle přehledu Fighters Only pákou na ruku, a Patrik Šebek dotlačil Adriana Hamerskiho k submisi ve 2. kole v čase 2:47.
Pás nikdo neobhájil a Buki čeká dál
Buchinger po zrušení zápasu podle iDNES situaci přijal slovy: „Tohle se mi nikdy nestalo. Jsem zklamaný, byl jsem opravdu dobře připravený. Nedá se nic dělat, přeji mu brzké uzdravení a doufám, že se tenhle zápas někdy v budoucnu uskuteční.“ Je to jeho přání, ne ohlášený zápas.
V přehledu nadcházejících turnajů ani na kartě OKTAGONU 99 není k 23. listopadu 2026 uveden náhradní termín souboje Legierski vs. Buchinger ani jiný titulový zápas lehké váhy. Legierski si pás udržel, aniž by ho obhájil. Buchinger přišel o šanci na něj sáhnout, aniž by zápasil. A čtyřicetiletému veteránovi běží čas, který se naplánovat nedá. Zbývá otázka, co takový zrušený večer vlastně stojí.
Co se počítá i bez jediného úderu
GLOSA Bojové sporty prodávají jistotu, že se něco stane. Lístek, plakát, odpočítávání. Tentokrát rozhodla ta jediná část večera, kterou nikdo nevysílá a nikdo si ji nekupuje: rozcvička v šatně.
Divize lehké váhy stojí na stejném místě jako před 21. listopadem 2026, jen o jeden spálený termín dál. Šampion, který nedošel ani do klece, je pro fanouška horší zpráva než porážka. Porážku aspoň někdo vidí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek