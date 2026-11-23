Vláda Andreje Babiše redukuje výdaje na ochranu přírody a životního prostředí. Zatímco některé dotační programy mají výrazně méně peněz, pokračování jiných zůstává nejasné. Česká ochrana přírody se tak stále více spoléhá na evropské fondy.
Pokles národních prostředků ukazují data, která redakci zaslalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Zatímco objem schválené podpory v Národním programu Životní prostředí prudce klesá, u evropských programů se naopak pro rok 2027 počítá s výrazným nárůstem. Evropské fondy tak budou v následujících letech představovat nejvýznamnější zdroj financování ochrany přírody v Česku.
V roce 2025 bylo v Národním programu Životní prostředí schváleno 8,5 miliardy korun. V roce 2026 už jen 2,57 miliardy a pro rok 2027 ministerstvo předpokládá 1,82 miliardy korun. Oproti roku 2025 jde o pokles téměř o 79 procent. Program je financován Státním fondem životního prostředí.
Trend u evropských peněz je odlišný. V Operačním programu Životní prostředí (OP ŽP) bylo v roce 2025 schváleno 8,04 miliardy korun, v roce 2026 celkem 5,24 miliardy a pro rok 2027 se předpokládá téměř 13 miliard korun. OP ŽP přerozděluje peníze, které do Česka míří z kohezních fondů EU.
Zdroj dat: MŽP ČR. Grafiku vytvořila redakce euBrief Stát ustupuje z financování péče o krajinu
Změny se projevují nejen v tabulkách, ale i praxi. Důkazem je Program péče o krajinu (PPK). Ten podporuje praktická opatření v terénu, například péči o chráněná území, přírodní stanoviště nebo ohrožené druhy. Peníze z něj využívají mimo jiné správy národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, obce, spolky i další organizace.
V roce 2025 bylo na program ze státního rozpočtu vyčleněno 250 milionů korun. V roce 2026 ale jeho financování probíhá prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.
Podle
Vojtěcha Koteckého z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy se problém objevil už při přípravě rozpočtu na rok 2026.
„Ten program byl úplně vyškrtnutý ze státního rozpočtu. Nouzově ho zachraňuje Státní fond životního prostředí. Není to ale primárně problém ministerstva životního prostředí, problém je na ministerstvu financí,“ popisuje expert.
„V roce 2027 bude Program péče o krajinu opět financován v rámci Národního programu Životní prostředí. O výši podpory, resp. alokaci výzvy nebylo zatím rozhodnuto,“ popsalo redakci ministerstvo.
Kotecký vládě vyčítá, že rozpočtové problémy řeší prostým škrtáním, aniž by se zabývala tím, které veřejné služby jsou důležité a kde by na jejich financování měla hledat peníze.
„Vláda řeší rozpočtovou krizi tím, že paušálně škrtá. Neuvažuje o tom, jaké potřeby mají naplnit veřejné služby. A k čemu jsou užitečné a kde na ně vezmeme a jaké si můžeme dovolit. Je to čistě o rozpočtových tabulkách, ve kterých se snižují čísla,“ říká.
Důsledky se podle něj mohou projevit přímo v krajině. Nejde totiž pouze o dotační položku v rozpočtu, ale o financování konkrétní práce, kterou někdo musí vykonat.
Ministerstvo životního prostředí přiznává, že zaměření národních prostředků se mění.
„Financování ochrany přírody a životního prostředí z národních zdrojů chceme více cílit na opatření snižující negativní důsledky boje se suchem a na protipovodňová opatření,“ uvedlo ministerstvo na dotaz redakce.
Méně peněz mají také národní parky
Tlak na financování se týká i samotného fungování národních parků. Jejich letošní provozní příspěvky oproti roku 2025 výrazně klesly.
Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu v této souvislosti upozorňuje, že snížení rozpočtů se týkalo zejména dvou parků.
Největší propad zaznamenal Národní park Šumava. Zatímco bývalá vláda navrhovala příspěvek 143,5 milionu korun, současná vláda na park vyčlenila 107,6 milionu korun. Krkonošský národní park získal místo původně navrhovaných 145,5 milionu korun příspěvek 111,1 milionu korun.
„Snížení rozpočtů je součást tlaku na vedení dvou největších parků. Vláda chce, aby byli poslušní,“ podotýká Vondrouš.
Ministerstvo životního prostředí pod vedením
Igora Červeného (Motoristé) pokles příspěvků vysvětluje konsolidací výdajů a poukazuje také na růst vlastních fondů národních parků v posledních letech. Kritici ale upozorňují, že nižší příspěvky mohou omezit schopnost parků zajišťovat péči o území a plnit své úkoly.
Dalším příkladem jsou dotace pro neziskové organizace. Ty pro stát zajišťují celou řadu aktivit, včetně vzdělávání veřejnosti. Za předchozího vedení ministerstva se v rámci programu rozdělovalo přibližně 20 až 21 milionů korun ročně. Podporované projekty se zaměřovaly mimo jiné na práci s dětmi a veřejností.
Nové vedení ministerstva chtělo tuto podporu zrušit úplně. Podle informací redakce se ale nakonec podařilo program zachovat, avšak s výrazně nižší alokací, zhruba šest až sedm milionů korun.
Vondrouš v této souvislosti upozorňuje, že škrty dopadnou především na menší spolky působící v regionech.
Evropské peníze pokračují
Zatímco národní programy se dostávají pod tlak, evropské financování pokračuje. Ministerstvo upozorňuje, že Operační program Životní prostředí a další evropské programy mají stanovená pravidla a víceleté rozpočty. Jejich prostředky tedy nelze jednoduše přesměrovat podle aktuálního rozhodnutí vlády.
To potvrzuje i
Martin Skalský z ekologické organizace Arnika. „Operační program Životní prostředí zatím běží, proces je tam jiný než u národních dotací. Nelze ho jen tak vypnout nebo omezit a peníze přehodit jinam, což je pro nás dobře,“ vysvětluje.
Co ale Arnika zaznamenala výrazně je omezení dotací na rozvojové programy v zahraničí. Skalský popisuje, že Arnika byla zapojená do programu zlepšování podmínek v kandidátských zemích EU, kvůli škrtům v rozvojové pomoci ale program skončil. Financování však nebylo na bedrech ministerstva životního prostředí, ale ministerstva zahraničí, které mají rovněž pod křídly Motoristé.
Podle zdrojů redakce si současné vedení ministerstva životního prostředí na změny v evropských programech zatím „netrouflo“. Jinak je tomu na Slovensku, jak
. Vedení resortu zodpovědného za ochranu přírody tam chce přesunout 140 milionů eur v rámci evropských fondů z ochrany přírody na financování kanalizace v obcích. popsala slovenská redakce euBrief
V Česku evropské programy zatím pokračují podle předem nastavených pravidel, což redakci potvrdilo několik zdrojů.
Zdroj dat: MŽP ČR. Grafiku vytvořila redakce euBrief Po roce 2027 se změní pravidla hry
Evropské prostředky na ochranu životního prostředí proudí do Česka z unijního víceletého finančního rámce, tedy dlouhodobého rozpočtu EU. Evropská komise navrhla pro období 2028–2034 nový rozpočet, který má pod jednu strukturu spojit dosavadní nástroje včetně koheze, zemědělské politiky a dalších programů.
Česko bude v novém systému připravovat národní regionální plán partnerství (NRPP), v němž se budou rozdělovat evropské prostředky na různé priority včetně zemědělství, regionálního rozvoje a dalších oblastí. Zatím není jasné, jak velký prostor v něm dostanou opatření na obnovu přírody, péči o krajinu či ochranu biodiverzity. To bude do velké míry právě na rozhodnutí Česka, ministr životního prostředí tak bude muset o prostředky na ochranu přírody zabojovat vůči ostatním ministrům.
Návrh příštího víceletého rozpočtu EU zatím není definitivně schválen a jednání jsou náročná. Zatím vše nasvědčuje tomu, že Česko bude mít z fondů EU k dispozici méně peněz, než tomu bylo doposud. Posouvá se totiž mezi bohatší země EU, Unie má navíc nové priority, jako jsou obrana či konkurenceschopnost. Evropské prostředky na tradiční kohezní programy se tak mohou po roce 2028 snížit.
Kromě samotného plánu partnerství (NRPP) má Česko za úkol přípravu a plnění dalšího plánu, Národního plánu na obnovu přírody. Ten už sice vznikl, avšak Česko ho zatím neposlalo do Evropské komise ke schválení.
Ministr argumentuje tím, že chce nejprve vědět, kolik prostředků na to EU poskytne. Evropská komise totiž pro tento plán nevytvořila samostatný finanční nástroj. Na jeho realizaci ale členské státy budou moci využít existující evropské programy a fondy, například kohezní prostředky nebo celoevropský program LIFE. Unie zároveň očekává, že na financování se budou podílet i národní zdroje, neboť ochrana přírody je v zájmu nejen EU, ale především jednotlivých zemí.
„Všechny ty zdroje vysychají a není tam nový zdroj, který by to překryl a řádně navýšil, aby bylo možné realizovat národní plán obnovy přírody,“ upozorňuje Vondrouš.
Podle něj hrozí, že Česká republika bude mít připravené strategie a plány, ale nebude mít dostatek peněz ani lidí na jejich realizaci.
Kotecký upozorňuje také na širší problém. Ministerstvo by podle něj nemělo svou činnost podřizovat pouze tomu, na jaké projekty se podaří získat dotace.
„Oni mají dojem, že jejich základní vztah k přírodě je jak rozdělit peníze. Vůbec neuvažují o tom, že účelem ministerstva není rozdělovat rozpočet, ale dosahovat nějakých environmentálních výsledků,“ říká Kotecký.
LIFE: další zdroj financování
Významnou úlohu ve financování ochrany přírody v EU hraje program LIFE. „V rámci víceletého pracovního programu LIFE na období 2025–2027 je na podprogram Příroda a biologická rozmanitost (Nature and Biodiversity) vyčleněno celkem 977,2 milionů eur na úrovni EU. Tato částka představuje celkovou alokaci pro všechny členské státy, nikoli prostředky určené výhradně České republice,“ vysvětluje ministerstvo.
České subjekty v roce 2025 získaly z programu LIFE 8,6 milionu eur, údaje pro letošní rok zatím nejsou známy.
Získat peníze z programu LIFE ale není snadné. O peníze si totiž subjekty musejí žádat na evropské úrovni, kde je mnohem větší konkurence. Česko se snaží žadatelům pomoci jak při zapojování do evropských výzev, tak při realizaci projektů, a to skrze tzv. národní výzvu LIFE. Ta je financována z českých zdrojů a pomáhá žadatelům pokrýt část nákladů, které evropský grant nehradí.
Na národní výzvu LIFE bylo v roce 2025 vyčleněno 48,4 milionu korun, v roce 2026 pak 43,6 milionu. Pro rok 2027 ministerstvo předpokládá 60 až 100 milionů korun. O přesné výši se však teprve rozhodne.
Tento článek vznikl v rámci společného investigativního projektu redakcí a Update EU , který se věnuje oslabování ochrany přírody v Česku a na Slovensku. Projekt vzniká s podporou euBrief Journalismfund Europe. Více informací najdete . zde