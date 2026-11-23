Hnutí ANO zřejmě definitivně vyměnilo politické debaty za kuchařskou show. Sotva Andrej Babiš přežil ochutnávku pečených syrečků a Radek Vondráček se úspěšně vyhecoval k boji se struhadlem, přihlásil se Karel Havlíček. Ministr se ovšem rozhodl předchozí dvě kulinářská vystoupení překonat. Místo českých specialit sáhl po italské kuchyni, na pomoc přizval fenku Betynu a celý podnik opatřil hudbou, při níž by neapolský gondoliér nejspíš hledal nejbližší útes. Třetí pokračování gastronomického tažení ANO přineslo několik pánví, těstoviny, lososa, cherry rajčátka a dávku domácí pohody, kterou by nezvládla vyrobit ani celá reklamní agentura bez vydatné pomoci čtyřnohého asistenta. Havlíček se navíc dopustil nečekaného komunikačního experimentu. Po celou dobu mlčí. Jeho místo zaujala italská melodie a Betyna, která se na rozdíl od svého pána nemusí před kamerou snažit vypadat roztomile.
Karel Havlíček vstoupil do třetího dějství vládního gastronomického kabaretu s profesionalitou muže, který dobře ví, co před ním předvedli straníci, a rozhodl se jejich výkony neponechat bez odpovědi. Babiš potřeboval modré rukavice, Vondráček kuchařskou zástěru a dlouhé psychické povzbuzování před strouháním brambor. Havlíček si vystačil s černým tričkem, brýlemi a kuchyní, která na rozdíl od některých vládních projektů působí již dokončeným dojmem. Před sporákem zaujal postoj sebevědomého šéfkuchaře, ruce v bok, úsměv do kamery. Základní část politické práce byla hotová. Stačilo zapnout hudbu, rozžhavit plotnu a předstírat, že se právě rodí nová kapitola česko-italské spolupráce.
„Odpoledne natáčení podcastu, pak jsme se s Betynou pustili do italské kuchyně...,“ pochlubil se Havlíček. Den naplněný činnostmi, které českému průmyslu nepochybně zajistí zářnou budoucnost. Nejprve podcast, potom těstoviny. Mezi nimi si ministr patrně stihl odpočinout od zachraňování hospodářství, neboť tentokrát nepřinesl žádný graf, tabulku ani výčet investic. Místo dalšího ekonomického rozboru sáhl po pánvi a na večer si přizval odbornici, která má proti většině jeho vládních kolegů nespornou výhodu. Betyna dokáže získat sympatie i bez tiskové konference.
Samotný kulinářský výkon začíná velkoryse. Na jedné pánvi se připravují těstoviny, na další leží losos a třetí dostala na starost cherry rajčátka. Havlíček přisypává, míchá, překládá a přesouvá suroviny s výrazem, který by se hodil k předávání strategické průmyslové investice. V pozadí stojí světlé kuchyňské skříňky, na lince čeká několik misek a v popředí se vyjímá mísa ovoce. Banány, jablka i další kusy přírodního dekoru dostaly roli náhodných svědků ministrova středomořského dobrodružství. Babiš by možná zvládl vysvětlit jejich výživové hodnoty. Vondráček by se potřeboval vyhecovat k oloupání banánu. Havlíček naštěstí žádný komentář nepřidává. Italská hudba odvádí práci za něj.
Ministr se nad pánvemi sklání s pečlivostí člověka, který právě kontroluje, zda se mu nesrazily evropské dotace. Do jedné nádoby sype další suroviny, druhou hlídá, třetí promíchává. Zatímco se těstoviny postupně seznamují s rajčátky a dalšími přísadami, kamera střídá záběry jeho rukou, sporáku a připravovaného jídla. Celé představení připomíná reklamu na italské potraviny, z níž někdo na poslední chvíli vyškrtl profesionálního kuchaře a dosadil ministra průmyslu. Zbývalo jen vyřešit, jak do ní dostat trochu lidského tepla. Havlíček sáhl po osvědčené marketingové surovině. Po psovi.
Betyna nastoupila jako náměstkyně pro lidovost
Fenka Betyna vstupuje na scénu ve chvíli, kdy už jsou těstoviny na cestě k hotovému pokrmu a ministr potřebuje dodat vystoupení citovou hloubku. Havlíček ji přivede ke kuchyňské lince, přidrží jí přední tlapky na jejím okraji a společně se usmějí do kamery. Respektive ministr se usměje. Betyna vypadá jako pes, který přišel zjistit, co se vaří, a nepochopil, proč jej kvůli obyčejné večeři někdo postavil před objektiv. Její výraz však celé scéně dodává nečekanou autenticitu. Žádná nacvičená lidovost, žádné předvolební grimasy. Jen čtyři tlapky, hnědé kudrny a čenich, jehož majitelka by si patrně raději přivoněla k lososovi.
Právě tím si Betyna vysloužila okamžité povýšení. Havlíček ji jmenoval náměstkyní pro lidovost a mezidruhovou komunikaci, čímž konečně obsadil funkci, kterou by mu mohl závidět celý stranický marketing. Náměstkyně nemusí vysvětlovat hospodářský růst, odpovídat na dotazy k cenám energií ani přesvědčovat voliče o mimořádných schopnostech svého nadřízeného. Jejím úkolem je být na místě, pokud možno se nevzdálit od linky a propůjčit ministrově kulinářskému vystoupení alespoň trochu nenucenosti. Kdyby podobná disciplína existovala na olympijských hrách, Betyna by mohla soutěžit bez svého pána. Havlíčkovi zbývá úloha kuchaře a občasného držáku na psí tlapky.
V nové funkci by mohla dohlížet také na domácí pohodu ostatních členů hnutí ANO. U Babiše by kontrolovala, zda syrečky opravdu chutnají tak dobře, jak premiér tvrdí, a u Vondráčka by sledovala tempo strouhání. Pokud by se pomocný kuchtík opět potřeboval před každou bramborou vyhecovat, náměstkyně Betyna by mohla rozhodnout o použití elektrického robotu. Havlíčkův gastronomický resort by se stal první skutečně efektivní institucí, v níž většinu problémů vyřeší pes, aniž by si musel přečíst jediné usnesení vlády.
Betyna by si navíc zasloužila vlastní honorář. Nikoliv za vaření, nýbrž za trpělivost. Ministr ji přivedl před kameru, postavil k lince a zapojil do dalšího pokusu o domácí autenticitu. Fenka se zachovala profesionálně. Nepřevrhla pánev, neodnesla lososa a ani jednou nezačala přednášet o energetice. Pro potřeby současné politické komunikace představuje takřka ideální spolupracovnici.
Italská hudba zachraňovala ministrovu kuchyni
Havlíčkův největší gastronomický výkon se ovšem odehrává mimo sporák. Obstarává jej hudební doprovod, který dostal za úkol vysvětlit, že se právě vaří po italsku. Bez něj by šlo o obyčejné domácí video muže v černém tričku, který přesypává suroviny mezi pánvemi. Se zvukovou kulisou získává večeře nádech romantické dovolené na Apeninském poloostrově. Kamera míří na těstoviny, hudba se stará o temperament a ministr se pokouší nevypadat jako český politik, který si na chvíli odskočil od podcastu k plotně. Neapol, Řím a Benátky dostaly v jediném videu prostor, aniž by se Havlíček musel obtěžovat cestováním.
Výsledek připomíná italský večer v hotelové restauraci, kde obsluha přinese špagety, reproduktory spustí romantickou melodii a na stůl doputuje plastová svíčka s nápisem Amore. Chybí už jen kostkovaný ubrus, láhev chianti a číšník, který by Havlíčkovi popřál buon appetito. Ministr si vystačil s domácí kuchyní a Betynou. V gastronomickém marketingu ANO se totiž nešetří jen náklady na zahraniční cesty. Šetří se i skutečným středomořským temperamentem. Ten se dá vždycky nahradit vhodně vybraným hudebním souborem.
Italové by se při pohledu na ministrovo pojetí své kuchyně mohli dožadovat diplomatické ochrany. V zemi, kde se dokážou pohádat i o správném okamžiku přidání sýra a kde carbonara se smetanou představuje téměř národní tragédii, se nyní objevil český ministr s lososem, rajčátky, těstovinami a hudbou, která by se neztratila ani v turistickém podniku na pobřeží. Přípravu pokrmu sleduje fenka Betyna. Představa, že by se celé vystoupení promítalo na některém italském gastronomickém festivalu, vyžaduje zvýšená bezpečnostní opatření. Zvlášť na pobřeží Amalfi, kde jsou útesy nebezpečně blízko a kuchaři na podobné experimenty mívají poměrně vyhraněné názory.
Kdyby se Havlíček rozhodl pokračovat v mezinárodní gastronomii, nabízela by se mu celá Evropa. Francouzské menu by mohl doprovodit akordeonem, španělskou paellu kastanětami a řeckou musaku hudbou ze Zorby. Betyna by zůstala ve funkci, pouze by se střídaly melodie a přílohy. Při české kuchyni by se mohl vrátit k Vondráčkovu bramboráku, jenže tam by nastal kompetenční spor. Pomocný kuchtík ANO si bramborovou agendu již přivlastnil a jistě by nerad přenechával struhadlo ministrovi, který se odhodlal k italským těstovinám bez jediného motivačního proslovu.
Havlíčkova odvaha zahraničního kuchaře je přesto obdivuhodná. Babiš si při pečení syrečků vystačil s českým sýrem, Vondráček s českou bramborou, ale ministr průmyslu rovnou překročil Alpy. Z domácí kuchyně odstartoval vlastní gastronomickou expanzi a celou ji zvládl bez tlumočníka. Italský jazyk z jeho úst sice nezazněl, leč hudební doprovod nedostatek spolehlivě zamaskoval. Kdyby ještě přidal červenobílý ubrus se zelenými pruhy a plastovou bazalku, mohl by si rovnou otevřít restauraci s názvem Da Karel e Betyna. Při vstupu by hosty vítala náměstkyně pro lidovost, zatímco majitel by jim mezi těstovinami vysvětloval českou průmyslovou strategii. Z restaurace by se pravděpodobně odcházelo velmi rychle, ale s nezapomenutelným zážitkem.
Babiš ochutnal ropuchu Vondráček bojoval s bramborou a Havlíček raději mlčel
Havlíčkův příspěvek do stranické gastronomické soutěže má oproti předchozím dvěma dílům jednu zásadní výhodu. Nemusí se u něj poslouchat politik, který při přípravě jídla vysvětluje úplně všechno. Andrej Babiš se před kamerou nejprve obával zápachu olomouckých tvarůžků, potom je v modrých rukavicích nakrájel a po čtrnácti minutách pečení se pustil do degustace. „Very nice! No? Hmhm! Very good!“ pochvaloval si. Jeho grimasy však působily, jako by si místo sýra ukousl ze syrové ropuchy. Premiérův obličej byl zkrátka upřímnější než jeho gastronomické hodnocení. Marketingoví poradci mu mohli jen tiše závidět schopnost současně chválit jídlo a tvářit se, že právě překonal zdravotní kolaps.
Radek Vondráček pokračoval v ještě tradičnějším duchu. Před kamerou oznámil, že bramborák u něj porazí i svíčkovou, a následně se svěřil s osobním problémem. Nerad strouhá. K překonání této překážky potřeboval povzbudit sám sebe. „Tak Radku, pojď do toho,“ vyzval se. Někdejší předseda Poslanecké sněmovny, který se nezalekl ani tanečních vystoupení v parlamentních prostorách, objevil protivníka v podobě syrové brambory. Stranické vedení mu za odvahu přidělilo funkci pomocného kuchtíka. Od té chvíle mají Babišovy syrečky zdatného soupeře a parlamentní kultura novou disciplínu.
Havlíček pozoroval oba předchůdce a zvolil odlišnou cestu. Babiš měl ochranné rukavice, Vondráček zástěru, ministr si přivedl psa. Předseda vlády komentoval každý krok, pomocný kuchtík se povzbuzoval před prací, Havlíček zůstal zticha. Babišův obličej zápasil s ochutnávkou, Vondráček s vlastní nechutí ke strouhání, Havlíček s italskou atmosférou. Všichni tři ovšem spolehlivě připomněli, že se domácí příprava jídla v rukou politického marketingu dokáže proměnit v podnik, který má s obyčejným vařením společné především kuchyňské vybavení.
Celá trojice navíc předvedla zvláštní návrat do časů, kdy podobné kulinářské výstupy představovaly novinku na sociálních sítích. Selfie man Zdeněk Škromach a někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek si své gastronomické pokusy odbyli již před lety. Babišova kuchařská akademie nyní oprášila stejný recept. Vyměnila kuchaře, přidala psa a upravila hudební doprovod. Zřejmě se někde v zásuvce stranického marketingu našel zapomenutý manuál s doporučením, aby politici před kamerou dělali obyčejné věci. Příprava jídla fungovala před deseti lety, proč by neměla fungovat znovu? Babišovi poradci patrně nepočítali pouze s jednou drobností. Sociální sítě od té doby trochu zestárly. A jejich uživatelé s nimi.
Politici ANO se mezitím v kuchyních střídají s kadencí televizní soutěže. Ještě nedávno nebylo jasné, kdo se jako další pokusí přesvědčovat o vlastní lidovosti. Nyní je kuchařská štafeta kompletní. Babiš si ponechal troubu, Vondráček dostal struhadlo a Havlíček převzal zahraniční kuchyni. Betyna obsadila post náměstkyně pro lidovost. Kabinet se může pustit do sestavování prvního gastronomického programového prohlášení. V části věnované národní kuchyni budou syrečky a bramborák, mezinárodní spolupráci zajistí těstoviny a ochranu domácí pohody čtyřnohá asistentka. Zahraniční gastronomická politika se bez Betyny neobejde. Je jedinou účastnicí, u níž by případné štěkání do mikrofonu nepůsobilo jako pokračování politické debaty.
Čekání na vánoční cukroví s Alenkou a celou rodinou
Po třech kuchařských výstupech už zbývá jen objevit další disciplínu. Blížící se advent nabízí marketingovému aparátu ANO příležitost, kterou by byla škoda promarnit. Některá snaživá politička by mohla nastoupit k troubě s ratolestmi, válet těsto na vanilkové rohlíčky a za zvuku koled vysvětlovat, že Vánoce jsou především o rodině. Babiš by osobně zkontroloval teplotu pečení, Vondráček by se musel vyhecovat k vykrajování a Havlíček by přivedl Betynu, aby dodala celé události potřebnou dávku domácího štěstí. Premiérův marketingový tým by konečně získal fotografie s dětmi, pečivem, pejskem a politiky v jednom záběru. Kýč by mohl slavnostně převzít státní vyznamenání.
Schillerová by následně spočítala, že vanilkové rohlíčky vycházejí
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