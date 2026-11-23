Russell a Verstappen opět v sobě
Mezi Maxem Verstappenem a Georgem Russellem nikdy nepanovala zrovna vřelá atmosféra, loni v Barceloně je proti sobě postavila rozhněvaná srážka na trati, ale v Las Vegas se jejich vzájemná antipatie vyostřila v jednu z nejvýraznějších potyček letošní sezóny.
Všechno to začalo v posledním tréninku, kdy ani jeden z pilotů nechtěl ustoupit, zatímco se připravovali na rychlá kola, což vyústilo v kolizi a výlet ke komisařům, kde Verstappen dostal varování za manévr při brzdění a jízdu, která nesplňovala očekávané standardy. Po kvalifikaci, ve které se tato dvojice ocitla společně v první řadě, se Max příliš nehrnul do diskuse o svém mírném trestu a na dotaz ohledně incidentu jen zamručel: „Nic se nestalo.“
Russell se však do debaty rád zapojil a později prohlásil: „Dělá to týden co týden s mnoha piloty a všichni to akceptují. Já ale nebudu jen tak akceptovat, že mě někdo takhle podrazí a pak se chová, jako by byl větší a lepší než všichni ostatní. Někdo se tomu chlapovi musí postavit.“
Akce plná manévrů
Nikdo před závodem nečekal, jak těsné souboje budou na trati probíhat. Od okamžiku, kdy zhasla světla a Verstappen s Russellem zahájili zuřivý souboj, během něhož si více než 30krát vyměnili vedení, se Velká cena Las Vegas proměnila v obrovskou pojízdnou rvačku, přičemž silná aerodynamika na dlouhých rovinkách umožňovala pilotům předjíždět se navzájem s téměř bezhlavou odvahou. Nakonec formule 1 napočítala od startu až do cíle neuvěřitelných 352 předjížděcích manévrů, to je sedm v každém z 50 kol. Pro srovnání: v Madridu bylo přesně 10 předjížděcích manévrů.
Dvojité papájové pódium
A dvěma nejvýraznějšími stoupajícími hvězdami závodu byli piloti týmu McLaren podporovaní společností Allwyn – Lando Norris a Oscar Piastri. Lando sice postrádal absolutní rychlost na dlouhých rovinkách, ale v pomalejších zatáčkách byl mnohem rychlejší než jeho soupeři a v závěrečných fázích měl lepší přilnavost, díky čemuž se mu podařilo vyšplhat na druhé místo v cíli. Oscarův závod byl ještě divokější, Australan se probojoval ze 17. místa na startovním roštu až na třetí místo v cíli.
Dvojité pódium pro McLaren přineslo nové napětí do boje o třetí místo v Poháru konstruktérů, přičemž tým v barvách papáji nyní ztrácí na Red Bull pouhých devět bodů, a to dvě kola před koncem.
Drama Russell a Verstappen pokračuje
Zatímco dvojice z McLarenu slavila, pro Mercedes to byl těžký den, Andreu Kimiho Antonelliho v předposledním kole předjely oba vozy v barvách papáji a Russellův souboj s Verstappenem, který trval celý závod, vyprchal, když se svým vozem skončil v bariéře a závod dokončil na deváté pozici.
Pro britského pilota to byla těžká noc, a kdo mu tam přidal ještě pořádnou dávku soli do ran? Ano, Verstappen. A zatímco po kvalifikaci byl Nizozemec strohý, po svém 75. vítězství v kariéře a třetím triumfu v Las Vegas byl mnohem sdílnější. „On hodně mluví, a upřímně řečeno, nevadí mi to, protože je tak daleko pod mou úrovní, že pro mě nemá smysl se s ním snažit soupeřit. A dneska se ukázala karma. Bylo to fantastické, když jsem se podíval do zpětného zrcátka a viděl, co se děje.”