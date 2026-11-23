V uniformě je to postava, u které si člověk dvakrát rozmyslí, jestli bude v noci dělat problémy. Na pódiu v Brně z něj byl 8. listopadu 2026 jeden z desítek nasvícených závodníků, kteří se otáčeli před porotou a čekali na její verdikt. Martinu Lžičařovi je šestadvacet, slouží u Městské policie Plzeň a závodně se kulturistice věnuje druhou sezonu. Ta první skončila tak, jak se to skoro nestává: vítězstvím hned při premiéře. Druhá měla jiný scénář a redakce MMAmag si k němu otevřela výsledkové listiny i pravidla federace.
Premiéra v Kutné Hoře skončila zlatem
Zlato má z 23. listopadu 2025. Z oficiální zprávy, kterou tehdy zveřejnila Městská policie Plzeň, a z výsledkové listiny soutěže Golem Classic 2025, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Lžičař nastoupil v kulturním domě Lorec v Kutné Hoře pod startovním číslem 91 za oddíl Fitness URAL Sokolov, s váhou 90,8 kg, v kategorii kondiční kulturistika mužů nad 80 kg. V pětičlenném poli vyhrál.
O týden později popsal v rozhovoru pro Plzeňskou Drbnu, jak jeho postava působí při službě. „V práci jsem stejný jako v soukromí – mám lidský a přátelský přístup. Jsem si ale vědom toho, že můj zevnějšek může působit určitým dojmem, a s tím nic nenadělám,“ řekl Zuzaně Peškové 30. listopadu 2025. Na ulici mu tedy ramena pomáhají. Na pódiu mu nepomohou vůbec; tam se měří proti stejně stavěným soupeřům.
V roce 2026 si vybral jinou soutěžní strukturu, kde se startovní pole počítá na desítky jmen. A výsledek z Brna vypadá jinak než ten loňský.
V Brně nastoupil dvakrát za den. Jedno číslo se ve zdrojích rozchází
Soutěž PCA Czech Championships 2026 se konala 8. listopadu 2026 v kongresovém hotelu v Brně. Server Ronnie.cz, který výsledky vydal 20. listopadu 2026, uvádí podle informací federace rekordní účast: 54 závodníků a 86 startů, nejvíc v dosavadní historii PCA Czechia.
Lžičař nastoupil dvakrát. V kulturistice mužů novice skončil čtvrtý z pěti a u jeho jména je v tabulce hvězdička, která podle legendy u výsledků označuje nominaci na PCA World Championships ve španělské Seville. V klasické kulturistice nad 178 cm hvězdičku nemá.
A právě u druhé kategorie se čísla nescházejí. Redakce MMAmag porovnala regionální zprávu z 23. listopadu 2026, kterou v syndikaci převzalo Centrum.cz, s výsledkovou listinou pořadatelů: zpráva mluví o 5. místě v kategorii Men’s Classic Bodybuilding Tall, tabulka uvádí Lžičaře na 6. místě ze sedmi. Rozdíl je jedna příčka.
|Závod a kategorie
|Umístění
|Závodníků v kategorii
|Golem Classic 2025, kondiční kulturistika nad 80 kg
|1.
|5
|PCA Czech Championships 2026, kulturistika mužů novice
|4.
|5
|PCA Czech Championships 2026, klasická kulturistika nad 178 cm
|5. nebo 6. podle zdroje
|7
Slovo novice svádí k tomu číst čtvrté místo jako výsledek mezi úplnými nováčky. V dokumentu Pravidla a podmínky PCA redakce MMAmag dohledala, že federace rozlišuje dvě různé věci. First Timers je podle pravidel kategorie „pro sportovce, kteří ještě nikdy nevstoupili na pódiu“, zatímco u novice platí, že „sportovec, který se neumístil v top 3 mistrovských soutěžích ŽÁDNÉ federace, bude považován za nováčka“. Lžičař tedy nestál proti lidem, kteří soutěž vidí poprvé.
Za dvěma řádky ve výsledkové listině je přitom rok rozdělený mezi služební směny a posilovnu.
Zaměstnavatel mluví o dřině a odříkání
Městská policie Plzeň z něj dělá vizitku. „Znovu ukázal, že hodiny dřiny a odříkání přinášejí výsledky,“ stojí ve zprávě vydané 23. listopadu 2026. A dál: „Máme radost z toho, že i Městská policie Plzeň má v tomto náročném sportu svého zástupce. Martinovi držíme palce do dalších závodů a na jeho vysněné cestě mezi profesionály“.
Výrok patří Tereze Weidl, kterou zpráva označuje jako mluvčí městské policie; oficiální kontaktní stránka sboru ji vede jako pracovnici tiskového odboru. Je to hodnocení zaměstnavatele, ne verdikt poroty. Ta Lžičaře v Brně ani v jedné kategorii nepustila na stupně vítězů.
Co za tím stojí, popsala městská policie už loni: na svou premiéru se Lžičař připravoval více než půl roku a cvičení se tehdy věnoval čtyři roky. Cíl, který si vytyčil, je ale ještě o patro výš. A mluvil o něm nahlas už před rokem.
O profikartě mluvil už loni. Co pro ni znamená Brno
ANALÝZA Postavte si ty dva výroky vedle sebe. V listopadu 2025 Lžičař Plzeňské Drbně řekl: „Půjdu závodit také do jiné federace, a to konkrétně do PCA. A dál do budoucna? Získat a vybojovat profikartu a postavit se proti legendám na závodech EVLS Prague“. V listopadu 2026 v PCA skutečně nastoupil. První část plánu tedy nezůstala u řečí, a to se v tomhle sportu říct o každém nedá.
Druhá část je složitější. Soutěž v Brně nabízela nominaci na světový šampionát v Seville, ne profesionální status. Pravidla PCA uvádějí jen obecně, že profesionální sportovci federace budou vybráni z nejlepších amatérů; konkrétní mechanismus, kdo a za jaké umístění profikartu dostane, se v dokumentu neobjevuje. U klasické kulturistiky pravidla popisují, co porota hodnotí: svalový rozvoj, symetrii, proporce, připravenost a prezentaci. Jinými slovy detaily, ne hrubou velikost.
Rok po premiérovém zlatu je Lžičař tam, kde si předsevzal, že bude. Ne tam, kam míří. Mezi vítězstvím v pětičlenné kategorii v Kutné Hoře a jménem na seznamu profesionálů leží podle výsledků z Brna ještě kus cesty, na které rozhodují právě ty detaily. A nejbližší dílčí metu, start v Seville, má podle výsledkové listiny v ruce.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: contento