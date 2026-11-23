Trvalo to pár vteřin. Jeden lowkick a Diego Kotlár ležel na zemi; jeho část show s Makhmudem Muradovem, hvězdou hlavního zápasu turnaje G MMA 1: Samhain, skončila dřív, než se stačila rozjet. Většina lidí by po takovém večeru chvíli mlčela. Kotlár místo toho natočil vzkaz, v němž se představil jako „oficiální král všech králů“, a nabídl Karlosovi Vémolovi zápas dvou rodin. V přepisu té výzvy, se kterým redakce MMAmag pracovala, je ale podmínka, která z odvážné nabídky dělá něco jiného.
Král všech králů má pro Vémolu nabídku na čtyři
Výzva je datovaná 19. listopadem 2026. Její znění zveřejnil web MMA Shorties, podle webu Top-Fight pochází z instagramového příspěvku účtu @oficial_diegokotlar.
Kotlár v ní navrhuje souboj dvojic: otec proti otci, syn proti synovi. Reaguje přitom na večer z 31. října 2026, kdy organizace G MMA postavila v pražské Nové Spirále hlavní zápas Muradov versus šest Kotlárů; Diego podle reportu SportDnes24 skončil po jednom tvrdém kopu do nohy.
Na druhé straně nabídky stojí Karlos Vémola, 41letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 39-9-0 a bývalý šampion OKTAGONU MMA, česko-slovenské organizace působící i na dalších evropských trzích. Osobní linka je v citaci přímo: „Karle, já ti tu facku musím vrátit, protože to pořád nosím v srdci, když jsme bývali takoví kamarádi.“ Vzkaz Kotlár uzavřel větou „Zdravíme a těš se na štípanou!“
Jednu věc si ale Kotlár z nabídky vyškrtl dřív, než ji vůbec odeslal.
Pravidla si určuje ten, kdo vyzývá
Do MMA Kotlár nechce. Podle přepisu to vysvětluje tím, že Vémola je tam „dobrý, strašně dobrý“, a že souboj chce v postoji. Tím z rovnice mizí boj na zemi, tedy disciplína, kterou má soupeř nejlépe zmapovanou.
V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala u Vémoly 39 výher a 9 proher. Deset výher přišlo knockoutem nebo technickým knockoutem, 9 po rozhodnutí rozhodčích a 20 submisí, tedy ukončením pákou nebo škrcením, pro které v postojových pravidlech není místo. Dvacet výher, které by v Kotlárově formátu nešlo použít.
„A já konečně v postoji už vyhraju,“ říká ve výzvě Kotlár s tím, že když ne on, tak jeho syn. Nabídka tedy není jen o rodinách, je i o tom, kde se bude bojovat.
Nejdřív pět na jednoho, teď rodina proti rodině
Ještě v srpnu zněl návrh jinak. Server GMMA Stats 21. srpna 2026 popsal video, v němž pětice mužů reaguje na Vémolova dřívější slova o autobusu Kotlárů a tvrdí, že by na Vémolu stačilo pět lidí.
|Datum
|Navržený formát
|Pravidla
|21. 8. 2026
|pět Kotlárovců proti Vémolovi
|neuvedeno
|31. 10. 2026
|šest Kotlárovců proti Muradovovi (odehráno)
|MMA
|19. 11. 2026
|otec proti otci, syn proti synovi
|postoj
Redakce MMAmag postavila vedle sebe obě vystoupení a ze srovnání plyne, že se mezi srpnem a listopadem nezměnila jen sestava, ale i pravidla. Mezi porážkou na G MMA 1 a novou výzvou je přitom devatenáct dní.
Zmíněná facka má podle GMMA Stats konkrétní datum: 31. srpna 2026, před tiskovou konferencí G MMA v pražském Duplexu, kde měl Vémola Kotlára udeřit otevřenou dlaní. Oficiální zpráva G MMA z téže tiskovky tenhle moment nepopisuje. Kotlár ve výzvě sám přiznává, že dělal bizár a někomu říkal „konino“, ale že už si to vysvětlili.
Vémola má přitom na konci roku 2026 v kalendáři zapsané úplně jiné jméno.
Mezi vzkazem do telefonu a zápasovou kartou je pořád kus cesty
KOMENTÁŘ Kotlár nabídl souboj dvou rodin. Nabídl ho ale na sociální síti, a to není matchmaking; to je marketing.
V oficiálním programu na webu OKTAGON MMA, do kterého redakce MMAmag nahlédla, má Vémola jako nejbližšího soupeře uvedeného Tomasze Narkuna: OKTAGON 100 v Praze, 29. prosince 2026. Top-Fight 16. listopadu 2026 psal, že přijetí výzvy z Vémolovy strany doložené není, server SportWin dodává, že oficiální jednání o takovém zápase nikdo nepotvrdil. Žádná organizace zatím souboj dvojic Kotlár a Vémola neoznámila.
Namítnete, že technicky tomu nic nebrání. Máte pravdu: organizace G MMA měla na kartě 31. října 2026 i zápas dvojic podle pravidel MMA, který skončil technickým knockoutem v prvním kole. Jenže ten večer táhlo jméno Muradov, ne Kotlár. A i kdyby se nabídka rozjela, zůstane z ní to hlavní: Kotlár chce facku vrátit v pravidlech, která Vémolovi berou velkou část jeho arzenálu. Výzva, která si sama vybírá pravidla, zatím žije jen v telefonu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková