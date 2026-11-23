Vítkovice po čtyřech letech zdolaly Hradec za tři body. Bývalý hráč soupeře dal dva góly
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Vítkovice po čtyřech letech zdolaly Hradec za tři body. Bývalý hráč soupeře dal dva gólyZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 23.11.2026 14:33
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