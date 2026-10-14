Kdo vypíná na noc tyto spotřebiče, ušetří 4000–6000 Kč ročně

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Zavřete za sebou dveře od ložnice a máte pocit, že celý byt usnul společně s vámi. Jenže za zdí dál pracují přístroje, které nikdo nepotřebuje a které vám bez užitku vybírají peníze z účtu. Noční provoz nevyužitých spotřebičů představuje skrytou díru v rozpočtu, kterou si většina lidí ani neuvědomuje. Přitom právě temné hodiny nabízejí prostor pro úsporu, jež se za dvanáct měsíců vyšplhá mezi čtyři až šest tisíc korun.
Problém není v tom, že bychom o plýtvání nevěděli. Spíš jde o zakořeněný zvyk z dob, kdy elektřina stála zlomek dnešních cen a pohodlí vítězilo nad rozumem. Dnes však i drobné kilowatthodiny natékají do vyúčtování jako voda do děravé lodě. Stačí identifikovat tři hlavní viníky a naučit se jim před spaním zavřít kohoutek.
Přímotop v prázdné místnosti: Nejrychlejší cesta k vysokému účtu
Elektrické přímotopy patří mezi nejdražší způsoby vytápění vůbec. Když necháte běžet topný panel nebo fukar přes celou noc v pokoji, kde nikdo nespí – třeba v pracovně, na chodbě nebo v místnosti pro hosty – účet za proud roste závratným tempem. Jediný zapomenutý přímotop dokáže během zimní sezóny navýšit roční vyúčtování o více než šest tisíc korun.
Řešení je přitom naprosto jednoduché: tam, kde v noci nikdo nepobývá, musí být topidlo vypnuté. Nebo alespoň stažené na naprosté minimum, pokud slouží jen jako doplňkový zdroj tepla. Žádné kompromisy, žádné „ať tam trochu hřeje pro jistotu“. Prázdná místnost nepotřebuje dvacet stupňů, a pokud ji ráno potřebujete vyhřát, moderní přímotopy to zvládnou během chvilky.
Zvlášť nebezpečné jsou staré fukary bez termostatu, které jedou naplno bez ohledu na skutečnou teplotu v místnosti. Takový přístroj dokáže za jednu jedinou noc spálit elektřinu za desítky korun, a když si to vynásobíte celou topnou sezonou, výsledek vás šokuje. Kontrola topidel před spaním by měla být stejně automatická jako zamykání vchodových dveří.
Bojler: Kdy ho vypínat a kdy jen přibrzdit
Starší elektrické ohřívače vody fungují na principu neustálého dohřívání. Bez ohledu na to, zda někdo zrovna potřebuje teplou vodu, bojler si ji udržuje na vysoké teplotě a při každém poklesu automaticky zapíná topné těleso. Přes noc tak zbytečně roztáčí elektroměr, i když celá rodina tvrdě spí.
Jenže slepé vytahování zástrčky ze zásuvky každý večer není univerzální recept na úsporu. Pokud máte starší dům s chladnými zdmi a bojler se špatnou izolací, voda v něm přes noc výrazně zchladne. Ráno pak přístroj musí spálit obrovské množství energie na to, aby celý objem vrátil zpět na požadovanou teplotu. Tento nárazový ohřev může vyjít dráž než plynulé udržování.
Skutečně chytrá úspora vyžaduje jiný přístup. Místo úplného odpojení stačí snížit požadovanou teplotu pro noční hodiny – třeba z osmdesáti na padesát stupňů. Využít můžete vestavěný časovač nebo levné spínací hodiny, které bojleru dovolí pracovat jen v přesně vymezeném okně. Úplné vypnutí dává smysl hlavně v moderních bytech s kvalitním zateplením, během horkého léta nebo když rodina nikam nespěchá a nepotřebuje plnou nádrž vroucí vody hned po ránu.
Pozor ale na hygienické minimum: Teplota vody by neměla dlouhodobě klesat pod 50–55 °C kvůli riziku množení bakterií *Legionella*. Stoprocentní vypnutí bojleru patří především k odjezdům na víkendy nebo dovolenou v teplejším období, nikoli k běžné mrazivé noci uprostřed zimy.
Stand-by režim: Tichý lupič, který pracuje čtyřiadvacet hodin denně
Červená kontrolka na televizi, herní konzole připravená ke spuštění, set-top box nebo spící stolní počítač – všechno to vypadá klidně a nevinně. Ve skutečnosti však vnitřní elektronika zůstává pod napětím a nepřetržitě odebírá proud. Samotná televize v pohotovostním režimu vás nezruinuje, ale moderní obývací pokoj dnes tvoří celá sestava propojených přístrojů, které jedou nonstop.
Když sečtete roční provoz herních zařízení, starších televizorů, audiotechniky a počítačových periferií, stojí tento tichý odběr stovky korun ročně navíc. Zvlášť u starší elektroniky bývá klidová spotřeba zbytečně vysoká. Přitom obrana proti tomuto typu plýtvání je banální: obyčejná prodlužovací šňůra s kolébkovým vypínačem vyřeší celou sestavu jedním cvaknutím před spaním.
Odstřihnete tím od sítě všechny připojené aparáty najednou a máte jistotu, že žádná kontrolka nespotřebovává energii bez vašeho vědomí. Pokud chcete přesně vědět, kolik která elektronika v klidu žere, pořiďte si levný zásuvkový wattmetr – malé zařízení, které ukáže skutečný odběr každého spotřebiče. Často zjistíte, že největší žrout je úplně jiný přístroj, než jste čekali.
Největší překážkou mezi vysokými účty a rozumnou úsporou nebývá technická náročnost, ale obyčejný lidský zvyk. Vypnout před spaním nevyužitý přímotop, cvaknout centrálním vypínačem u televize a rozumně nastavit ohřev vody jsou kroky, které zaberou pár vteřin, ale ve výsledku vrátí do rodinné peněženky několik tisíc korun ročně. A to je částka, která stojí za tu malou změnu rutiny.
Zdroje článku: centrum.cz, ireceptar.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná