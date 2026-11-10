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Vlaky v kraji dál nabírají zpoždění. Liberecký kraj žádá od Poláků rychlé řešení

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Opakované krádeže a poškozování železničních kabelů komplikují cestování z Liberce do německé Žitavy přes Hrádek nad Nisou. Vlaky nabírají zpoždění a cestující nestíhají navazující spoje. Liberecký kraj proto vyzval polské velvyslanectví i železničáře k urychlení oprav a opatřením proti krádežím.
Vlaky v kraji dál nabírají zpoždění. Liberecký kraj žádá od Poláků rychlé řešení

Vlaky v kraji dál nabírají zpoždění. Liberecký kraj žádá od Poláků rychlé řešení

Zdroj: Liberecký kraj
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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