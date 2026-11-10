Vlaky v kraji dál nabírají zpoždění. Liberecký kraj žádá od Poláků rychlé řešení

Liberecký kraj se kvůli problémům obrátil na Velvyslanectví Polské republiky v Praze a českou Správu železnic. Požaduje koordinovaný postup správců infrastruktury a policie, rychlejší opravy a účinná opatření proti dalším krádežím. Podle odpovědi polské strany připravují správci železnice ze všech tří zemí – Česka, Polska a Německa společná pravidla pro řešení poruch a předávání informací.
„Na problémy s poškozováním železničního zabezpečení upozorňujeme opakovaně. Jsem rád, že polská a německá strana společně se Správou železnic připravují koordinovaný postup, a tuto iniciativu vítám. Dopady krádeží neznají státní hranice a řešení se nemůže zastavit u rozdílů v legislativě jednotlivých zemí. Cestující potřebují spolehlivé spojení bez ohledu na to, na jakém území závada vznikla. Je důležité převést společný postup do praxe, urychlit opravy a omezit opakování těchto událostí,“ uvedl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Kraj vyzval Správu železnic k jednání dopisem náměstka pro dopravu Daniela Davida z letošního srpna. Upozornil v něm, že opakovaná omezení narušují návaznosti v přestupních uzlech Liberec a Žitava. Problém se týká nejen regionální linky L7 mezi Libercem a Seifhennersdorfem, ale i spojení Liberce s Drážďany na lince RE2. Podle tehdejších informací kraje fungovala trať během předchozího půlroku bez závad v součtu jen několik týdnů.
Tři požadavky Libereckého kraje
„Správu železnic jsme požádali, aby svolala oficiální jednání s polským a německým správcem infrastruktury i s policejními složkami dotčených zemí. Jasně jsme vymezili tři požadavky: zabránit dalším krádežím, výrazně urychlit opravy a zajistit dlouhodobě spolehlivý provoz na celé trase. I několik minut zpoždění může cestujícím zmařit přestup a výrazně prodloužit cestu. Opakované výpadky navíc snižují důvěru lidí ve veřejnou dopravu, kterou jako kraj zajišťujeme,“ doplnil Daniel David (Starostové pro Liberecký kraj), náměstek hejtmana pro dopravu.
Na dopis odpovědělo v říjnu polské velvyslanectví v Praze. Uvádí v něm stanovisko polského ministerstva infrastruktury vycházející z informací správce tratě PKP Polskie Linie Kolejowe. Podle něj nejsou omezení na polském úseku mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou důsledkem zhoršeného technického stavu po opravách, ale opakovaných krádeží a ničení infrastruktury.
Krádeže srazily rychlost na 20 km/h
Polská strana evidovala od začátku tohoto roku do 9. září tři takové události. Poškození kabelů narušilo fungování zabezpečovacího zařízení, včetně signalizace přejezdu v Porajówě. Vlaky proto musely do odstranění závad jezdit rychlostí nejvýše 20 kilometrů za hodinu. Po červencovém poškození, které zasáhlo i optický kabel, skončilo omezení 28. srpna.
Vniká mezinárodní dohoda o údržbě
PKP Polskie Linie Kolejowe, česká Správa železnic a německá DB InfraGO podle obdrženého dopisu připravují trojstranný dokument. Má upravit výměnu informací o poruchách a omezeních i jejich předávání strojvedoucím. Při jeho přípravě se správci shodli na jednotném postupu při poruše přejezdu v Porajówě. Zvažují rovněž širší dohodu, která by dlouhodobě stanovila pravidla spolupráce při údržbě, odstraňování závad a přístupu k infrastruktuře na úseku Hrádek nad Nisou–Žitava.
„Polský správce uvádí, že případy hlásí příslušným orgánům a přijímá technická a organizační opatření ke snížení rizika dalších krádeží. Upozorňuje zároveň, že oprava vyžaduje vedle obnovení kabelových spojů i kontroly a funkční zkoušky zabezpečovacího zařízení. Protože jednotlivé části infrastruktury spravuje více organizací, vyžaduje odstranění některých závad jejich vzájemnou spolupráci,“ dodává mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková.