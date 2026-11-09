Plíseň v nájemním bytě nemusíte platit sami. O účtu rozhoduje příčina, ne velikost skvrny

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Plíseň v nájemním bytě nemusíte platit sami. O účtu rozhoduje příčina, ne velikost skvrnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Výmalbu nájemního bytu nutnou kvůli vlhkosti, kterou nezpůsobil nájemce, má podle Ministerstva pro místní rozvoj hradit pronajímatel. Černé skvrny v rohu ale samy o sobě ještě neurčují, komu připadne účet za nápravu. Rozhodující je původ vlhkosti a odpovědnost za závadu. Než se problém zakryje novým nátěrem, vyplatí se zachytit jeho rozsah a prokazatelně jej oznámit.
Plíseň v nájemním bytě nemusíte platit sami. O účtu rozhoduje příčina, ne velikost skvrnyZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 09.11.2026 07:23
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